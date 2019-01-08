Уставшая Джамала пообещала "радовать и раздражать" снимками океана. Обещание выполнено

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась первыми эмоциональными фото и видео с Маврикия

Джамала, которая ранее восхитила сеть необычным образом в народном стиле, после записей песен и новых коллабораций организовала себе заслуженный зимний отдых. Вместе со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым отправились далеко, а именно — на остров Маврикий, омываемый Индийским океаном.

Украинская исполнительница успела поделиться романтичным снимком с острова. На фото Сеит-Бекир обнимает свою возлюбленную.

При этом Джамала призналась, что с мужем очень устали от длительного перелета, но зато они счастливы, что наконец оказались на отдыхе.

Джамала с мужем Бекиром на острове Маврикий (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также Джамала повеселила фанатов и пообещала, что ближайшее время будет "радовать или раздражать снимками с океана".

"Не знаю, хороший ли я гид, но по возможности буду делиться с вами всем, что увижу. Сама рада, что впервые оказалась на острове Маврикий", — отметила Джамала.

Остров Маврикий

Кстати, в своей instagram-истории украинская исполнительница уже успела опубликовать целую вереницу фото и видео с отдыха.

Счастливая Джамала показала свой номер в отеле, роскошный пляж. Певица отметила, что не планирует "выходить из режима" и будет заниматься спортом даже на отдыхе. Кроме того, Джамала взяла с собой рабочий ноутбук.

Джамала на пляже Маврикия (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала показала свой сказочный пляж (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Даже во время отдыха Джамала не планирует расслабляться (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Муж Джамалы Бекир сыграл в пляжный волейбол (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики Джамала пожелали ей исключительно хорошего отдыха, отметив, что она этого заслужила.

"Прекрасного відпочинку! Будемо з радістю слідкувати за вашими новинами", — пишет ewayana.

"Приятного отдыха! Любим вас!" — соглашается dr.danilova_r.

"Маврикій — один з найкращих", — отмечает natachioma.

"Джамала, з Різдвом! По фото видно, що в тебе дуже добрий чоловік, така щира посмішка", — подчеркивает natalyamysko.

"Гарного відпочинку і приємних вражень!" — желает voinovagetman.

"Такі милі на фото! Гарного відпочинку ! До речі, Маврікій — моя мрія .... яка обов`язково здійсниться", — пишет ros.tan2409.

К слову, пока что не отмечается, отправилась ли на отдых Джамала с сыном или без него. Однако недавно певица отметила, что малыш уже откликается на свое имя (Эмир Рахман).

Также напомним, что ранее Джамала поздравила украинцев с праздниками известной рождественской песней.

Джамала впервые стала мамой (видео: РБК-Украина)