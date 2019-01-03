"Царица": Джамала восхитила сеть необычным образом в народном стиле

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала готовит очередной музыкальный сюрприз своим поклонникам

Джамала, которая ранее поздравила украинцев известной рождественской песней, и не думает останавливаться, продолжая работать даже в новогодние праздники. Певица держит интригу и не раскрывает подробностей, но судя по фото и видео на ее instagram-страничке, Джамала готовит новый клип.

Интересно, что многие снимки украинская исполнительница сопровождает хештегом #коляда. Из-за чего многие фанаты сделали вывод, что Джамала готовит современную песню-колядку, которую презентует уже на рождество — 7 января. Так ли это, узнаем чуть позже.

А пока что Джамала радует поклонников яркими образами со съемок новой видеоработы. В соцсетях исполнительница опубликовала снимок, на котором позирует в весьма необычном наряде в украинском народном стиле. Бархатный халат-кафтан, расшитый золотыми нитками и декорированный меховым воротником. Под кафтаном — расшитая сорочка.

"Вы любите одеваться в разные костюмы?" — уточнила у своих поклонников певица.

Нарядная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также певица уточнила, что очень любит различные костюмированные переодевания.

"Всегда так интересно, бесконечное детство. На сам Новый год я была просто женой, мамой, дочкой, зато для съемок нового видео примерила образ принцессы", — уточнила певица.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее перевоплощения.

"Царица", — восхищается duke_swinsky.

"Образ не спящей красавицы", — улыбается lzgrs14.

"Красотень то какая!" — поддерживает melnik7705.

Видео бекстейджа подготовки нового видео Джамалы

Кстати до этого Джамала объяснила, как осталась без "символа" Нового года.

Напомним, ранее Джамала впервые показала лицо сына. Певица трогательно отметила, что ее сынок Эмир, которому в декабре исполнилось 9 месяцев, уже откликается на свое имя.

Видео: РБК-Украина