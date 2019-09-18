"Гарненький такий": Влад Яма вразив архівним фото 13-річної давності

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф показав, як виглядав під час участі в Танцях з зірками

Зараз Влад Яма - відомий хореограф, танцівник і член журі Танців з зірками 2019. Народну любов і широку популярність йому принесло саме це шоу багато років тому - в 2006 році він брав у ньому участь, танцюючи з Наталею Могилевською. Нагадаємо, що тоді їх пара посіла друге місце, поступившись Володимиру Зеленському та Олені Шоптенко. Влад, який раніше висловився про результати третього ефіру Танці з зірками 2019, поділився в мережі instagram архівним кадром тих часів.

Яма опублікував ефектний знімок 13-річної давності, на якому у нього ще немає бороди, зате є сережки у вухах.

"Добрий ранок, 2006!.. Містер Довірливість", - прокоментував фото хореограф.

Фото: Влад Яма в 2006 році (instagram.com/vladyama_official)

Знімок викликав справжній ажіотаж серед фоловерів Влада. За кілька годин він набрав понад 6 тисяч лайків і безліч коментарів. Користувачі мережі пишуть, що пам'ятають його виступи і вболівали за їхню пару, а також розчулюються чарівному юному Ямі.

Час вас не змінило. Борода тільки з'явилася

Красень )))я у вас була в дитинстві закохана

Гарненький такий!!! Ой, не можу. Як кошенятко!!!

У мене є таке ж прикраса! Як раз з того 2006

Пам'ятаю цього хлопця! Секси!

Такий милашка)

З роками яскравіше стали, час вас не псує

Особа розумного, проникливого чоловіки!!!

З янгольськими очима і ще не зіпсовані шоу-бізнесом

У той час я була у вас закохана)))) мені здається,що без бороди куди більш краще. Але це суто моя думка;)

Ну дуже солодкий хлопець. Зараз звичайно Ви змужніли

Красень!

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма викликав ажіотаж у мережі ніжним фото з дружиною Ліліаною, з якою вони виховують сина.

Раніше Наталя Могилевська зворушила мережу ніжним фото з екс-партнером по Танцям з зірками Владом Ямою.