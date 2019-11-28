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Закохані і прекрасні: Влад Яма підкорив чуттєвою фотосесією з дружиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.11.2019 - 21:32
Закохані і прекрасні: Влад Яма підкорив чуттєвою фотосесією з дружиною
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)

Ефектна пара позувала в стильних і відвертих образах

Хореограф і суддя Танців з зірками Влад Яма і його дружина Ліліана – одна з найкрасивіших і ефектних пар українського шоу-бізнесу. Подружжя виховує сина Леона - втім, обличчя дитини вирішили поки що приховувати від публіки. А не так давно танцівник поділився секретом гармонії в їх відносинах, зазначивши, що дуже важливо вміти відчувати і розуміти один одного. Закохана пара знялася в чуттєвій спільної фотосесії - і результат вийшов просто приголомшливим!

Одним відвертим фото Ліліана поділилася на своїй сторінці в Instagram - вони обидва з Владом одягнені в білі сорочки, дівчина сексуально обхопила улюбленого рукою і ногою, яку той ніжно притримує. При цьому Яма дивиться на камеру, а його дружина млосно опустила погляд.

"Кожна жінка сексуальна рівно настільки, наскільки всередині відчуває себе привабливою. Потрібно вірити, відчувати і шукати свою внутрішню жіночу силу. Кожна з нас може бути досить сексуальної незалежно від зовнішніх даних", - поділилася вона під публікацією.

Закохані і прекрасні: Влад Яма підкорив чуттєвою фотосесією з дружиною

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/liliya_yama)

Цілу серію знімків оприлюднила також фотограф, що знімав їх - Христина Маслова в своєму Instagram.

Перед фотооб'єктивом закохана пара з'явилася в трьох стильних образах. Так, дружина хореографа приміряла шкіряний топ кавового відтінку разом з пишною спідницею. Влад надів бежевий джемпер і класичні джинси.

Закохані і прекрасні: Влад Яма підкорив чуттєвою фотосесією з дружиноюЗакохані і прекрасні: Влад Яма підкорив чуттєвою фотосесією з дружиною

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)

Також подружжя показали більш відвертий і сексапільний лук, позуючи в білих сорочках і пристрасно обіймаючи один одного. На одному фото Влад і зовсім постав з оголеним торсом!

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)

Третя серія знімків вийшла більш грайливою і веселою - Ліліана приміряла коричневий светр оверсайз, демонструючи свої стрункі ніжки, а також кепі. Її чоловік був у темних брюках та шоколадного відтінку джемпері.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)

Шанувальники не змогли стримати емоцій і залишили цій прекрасній парі багато теплих і захоплених коментарів.

  • Ви чудові
  • Пристрасно
  • Краса врятує світ!!! Красиві!
  • Классс, дуже красива пара
  • Жінка сексуальна, якщо поруч сексуальний чоловік
  • Ну просто супер)) нема слів
  • Браво! Дуже красиві фото. Супер свіжі, щирі. Естетичний захват
  • Кожна фотографія - шедевр!!!
  • Чарівні і стильні!!!!!! Талант і краса!!!!!
  • Схожа на молоду Тетяну Денисову

Закохані і прекрасні: Влад Яма підкорив чуттєвою фотосесією з дружиною

Скріншот коментарів (instagram.com/liliya_yama)

Раніше Влад Яма розповів про перше побачення і ефектні залицяння за майбутньою дружиною.

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