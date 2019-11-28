Закохані і прекрасні: Влад Яма підкорив чуттєвою фотосесією з дружиною

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)

Ефектна пара позувала в стильних і відвертих образах

Хореограф і суддя Танців з зірками Влад Яма і його дружина Ліліана – одна з найкрасивіших і ефектних пар українського шоу-бізнесу. Подружжя виховує сина Леона - втім, обличчя дитини вирішили поки що приховувати від публіки. А не так давно танцівник поділився секретом гармонії в їх відносинах, зазначивши, що дуже важливо вміти відчувати і розуміти один одного. Закохана пара знялася в чуттєвій спільної фотосесії - і результат вийшов просто приголомшливим!

Одним відвертим фото Ліліана поділилася на своїй сторінці в Instagram - вони обидва з Владом одягнені в білі сорочки, дівчина сексуально обхопила улюбленого рукою і ногою, яку той ніжно притримує. При цьому Яма дивиться на камеру, а його дружина млосно опустила погляд.

"Кожна жінка сексуальна рівно настільки, наскільки всередині відчуває себе привабливою. Потрібно вірити, відчувати і шукати свою внутрішню жіночу силу. Кожна з нас може бути досить сексуальної незалежно від зовнішніх даних", - поділилася вона під публікацією.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/liliya_yama)

Цілу серію знімків оприлюднила також фотограф, що знімав їх - Христина Маслова в своєму Instagram.

Перед фотооб'єктивом закохана пара з'явилася в трьох стильних образах. Так, дружина хореографа приміряла шкіряний топ кавового відтінку разом з пишною спідницею. Влад надів бежевий джемпер і класичні джинси.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)

Також подружжя показали більш відвертий і сексапільний лук, позуючи в білих сорочках і пристрасно обіймаючи один одного. На одному фото Влад і зовсім постав з оголеним торсом!

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)

Третя серія знімків вийшла більш грайливою і веселою - Ліліана приміряла коричневий светр оверсайз, демонструючи свої стрункі ніжки, а також кепі. Її чоловік був у темних брюках та шоколадного відтінку джемпері.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)

Шанувальники не змогли стримати емоцій і залишили цій прекрасній парі багато теплих і захоплених коментарів.

Ви чудові

Пристрасно

Краса врятує світ!!! Красиві!

Классс, дуже красива пара

Жінка сексуальна, якщо поруч сексуальний чоловік

Ну просто супер)) нема слів

Браво! Дуже красиві фото. Супер свіжі, щирі. Естетичний захват

Кожна фотографія - шедевр!!!

Чарівні і стильні!!!!!! Талант і краса!!!!!

Схожа на молоду Тетяну Денисову

Скріншот коментарів (instagram.com/liliya_yama)

Раніше Влад Яма розповів про перше побачення і ефектні залицяння за майбутньою дружиною.