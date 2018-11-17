"Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда": українські зірки на прем'єрі фільму (фото)

Колаж РБК-Україна

На показі побували Анатолій Анатоліч, Дмитро Ступка, Ірма Вітовська, Сергій Бабкін і багато інших

У Києві зірки українського шоу-бізнесу відвідали прем'єру неймовірно масштабного фільму світу живої магії Джоан Роулінг "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда", який вже зібрав море захоплених відгуків.

На заході були присутні Анатолій Анатоліч, Лідія Таран з дочкою, Дмитро Ступка і Поліна Логунова, Олександра Кучеренко, Анна Тринчер, Ольга Герасим'юк, Ірма Вітовська, Анатолій Матешко, Олексій Залевський, Олексій Дівєєв-Церковний, музиканти блогери, косплеї та інші гості.

Прем'єра нової частини "Фантастичних звірів" в "Оскарі" (фото: прес-служба кінотеатру)

Також не обійшлося в той вечір без музичної частини. Відкрив вечірку з нагоди прем'єри стихійний Артем Пивоваров, який з перших нот змусив танцювати всіх гостей.

Артем Пивоваров (фото: прес-служба кінотеатру)

Світлана Тарабарова повела гостей на світлу сторону музики.

Світлана Тарабарова (фото: прес-служба кінотеатру)

Далі під овації залу вийшов артист-душа Сергій Бабкін, з яким весь зал співав в унісон.

Сергій Бабкін (фото: прес-служба кінотеатру)

А хедлайнерами вечора стала група BAHROMA. Вони своїм ліричним виступом зворушили серця всіх присутніх.

Нагадаємо, що раніше РБК-LITE підготував для вас список найголовніших кінопрем'єр листопада.

Відео: РБК-Україна