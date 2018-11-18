Українська співачка вийшла на перше місце хіт-параду РФ

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Росіянам сподобався трек "Божевільна"

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка тривалий час проживає і виступає в Російській Федерації, зайняла перше місце на хіт-параді. Відповідне фото вона опублікувала в Stories свого Instagram.

Так, опублікованому знімку можна помітити, що трек "Сумасшедшая" лідирує в хіт-параді "Золотий грамофон". На другому місці розташувався трек "Додому".

"Русское радио. Дякуємо за вашу підтримку", - підписаний знімок.

Фото: Ані Лорак в хіт-параді РФ (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо,українська співачка Ані Лорак, яка проживає на території Росії і є суддею російської програми "Голос", вирішила розговоритися на камеру.

Раніше ми повідомляли, що чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу засвітився в компанії незнайомки в нічному клубі. Після чого в ЗМІ почала розповсюджуватися інформація, що пара буде розлучатися. І все ж експерти відзначили, що шлюборозлучний процес Лорак може тривати не один рік.

Також Ані Лорак разом із ще 6 відомими українками (Каменських, Тодоренко, Брежнєва та інші) увійшла до рейтинг найсексуальніших жінок Росії.

Ані Лорак: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)