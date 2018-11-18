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Украинская певица "выбилась" на первое место хит-парада РФ

Lite » Звезды 18.11.2018 - 14:34
Украинская певица "выбилась" на первое место хит-парада РФ
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Россиянам понравился трек "Сумасшедшая"

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая длительное время проживает и выступает в Российской Федерации, заняла первое место на хит-параде. Соответствующее фото она опубликовала в Stories своего Instagram.

Так, на опубликованном снимке можно заметить, что трек "Сумасшедшая" лидирует в хит-параде "Золотой граммофон". На втором месте расположился трек "Домой".

"Русское радио. Спасибо за вашу поддержку", - подписан снимок.

Украинская певица &quot;выбилась&quot; на первое место хит-парада РФ

Фото: Ани Лорак в хит-параде РФ (instagram.com/anilorak)

Напомним,украинская певица Ани Лорак, которая проживает на территории России и является судьей российской программы "Голос", решила разоткровенничаться на камеру.

Ранее мы сообщали, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу засветился в комапнии незнакомки в ночном клубе. После чего в СМИ стала распространятся информация, что пара будет разводиться. И все же эксперты отметили, что бракоразводный процесс Лорак может длиться не один год

Также Ани Лорак вместе с еще 6 известными украинками (Каменских, Тодоренко, Брежнева и другие) вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России.

Ани Лорак: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

Новости Украины Ани ЛоракРоссийская Федерация
Styler
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