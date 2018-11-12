"Українська Леді Гага": Джамала здивувала незвичним образом

Шанувальники порівняли улюбленицю з американською поп-зіркою
Джамала, яка озвучила героїню діснеївського мультика і вразила зовнішньою схожістю з нею, на цей раз здивувала своїх шанувальників черговим експериментів зі своєю яскравою зовнішністю.
Так, на своїй instagram-сторінці Джамала опублікувала знімок, на якому рішуче дивиться на глядача. При цьому українська співачка позує з довгим волоссям, хоча зазвичай у неї волосся середньої довжини — Джамала просто приміряла перуку.
Яскрава Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Підписники співачки, тим не менш, високо оцінили її незвичну появу. Деякі навіть відзначили, що вона схожа на знамениту американську виконавицю Леді Гагу.
"Українська Леді Гага. Джамала, ви виглядаєте приголомшливо", — зазначає ashley.westinghouse.
"На цьому фото ви схожі на О. Фреймут", — несподівано відзначила lyudmila_djus.
"Коли сказали, що тобі не пасує нова зачіска", — посміхається jamaladinovaa, маючи на увазі рішучий вигляд співачки.
"Коли хтось сказавши, що новий альбом не шедевр", — підіграє pharaoh_ramon.
"Сємки є? А якщо знайду?" — також сміється chizhik_dmitrij.
"Несподівано, але дуже класно", — підкреслює yulianekrutenko.
"Класное фото", — підкреслює marishka.k.14.10.97.
"Дуже виразно", — пише _eva_love_music_
"Прекрасна", — захоплюється dmitry_mochko.
Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
До речі, Джамалі не звикати "шокувати" своїх шанувальників несподіваною зміною іміджу. Раніше на шоу Танці з зірками 2018 співачка раптово стала блондинкою з короткою стрижкою. Тоді образ Джамали розділив її фанів буквально на два табори: хтост високо оцінив сміливий експеримент своєї улюблениці, деякі ж відзначили, що їй такий колір волосся не личить.
Також нагадаємо, раніше Джамала похвалилася дуже важливим досягненням свого первістка Емір-Рахмана, якому рівно рік. Малюк вже стоїть на ніжках!
Джамала: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)