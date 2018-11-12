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"Українська Леді Гага": Джамала здивувала незвичним образом

Lite » Зірки 12.11.2018 - 18:31
"Українська Леді Гага": Джамала здивувала незвичним образом
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники порівняли улюбленицю з американською поп-зіркою

Джамала, яка озвучила героїню діснеївського мультика і вразила зовнішньою схожістю з нею, на цей раз здивувала своїх шанувальників черговим експериментів зі своєю яскравою зовнішністю.

Так, на своїй instagram-сторінці Джамала опублікувала знімок, на якому рішуче дивиться на глядача. При цьому українська співачка позує з довгим волоссям, хоча зазвичай у неї волосся середньої довжини — Джамала просто приміряла перуку.

Яскрава Джамала

Яскрава Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники співачки, тим не менш, високо оцінили її незвичну появу. Деякі навіть відзначили, що вона схожа на знамениту американську виконавицю Леді Гагу.

"Українська Леді Гага. Джамала, ви виглядаєте приголомшливо", — зазначає ashley.westinghouse.

"На цьому фото ви схожі на О. Фреймут", — несподівано відзначила lyudmila_djus.

"Коли сказали, що тобі не пасує нова зачіска", — посміхається jamaladinovaa, маючи на увазі рішучий вигляд співачки.

"Коли хтось сказавши, що новий альбом не шедевр", — підіграє pharaoh_ramon.

"Сємки є? А якщо знайду?" — також сміється chizhik_dmitrij.

"Несподівано, але дуже класно", — підкреслює yulianekrutenko.

"Класное фото", — підкреслює marishka.k.14.10.97.

"Дуже виразно", — пише _eva_love_music_

"Прекрасна", — захоплюється dmitry_mochko.

Джамала

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

До речі, Джамалі не звикати "шокувати" своїх шанувальників несподіваною зміною іміджу. Раніше на шоу Танці з зірками 2018 співачка раптово стала блондинкою з короткою стрижкою. Тоді образ Джамали розділив її фанів буквально на два табори: хтост високо оцінив сміливий експеримент своєї улюблениці, деякі ж відзначили, що їй такий колір волосся не личить.

Також нагадаємо, раніше Джамала похвалилася дуже важливим досягненням свого первістка Емір-Рахмана, якому рівно рік. Малюк вже стоїть на ніжках!

Джамала: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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