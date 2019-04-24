Українська красуня: онучка Ротару в сукні-вшиванці прогулялася по Лондону

Онука легенди естради Софії Ротару, її тезка Соня Євдокименко живе і вчитися в Лондоні. Дівчина встигла проявити себе в модельному бізнесі, а її аматорські стріт-стайл фотосесії викликають незмінне захоплення у шанувальників. Вона часто знімається в європейських столицях і відвідує модні заходи. Наприклад, на Тижні моди в Парижі дівчина засвітилася в компанії супермоделі Белли Хадід. Втім, в Instagram юної красуні можна зустріти фото в національному українському вбранні – вишиванці. До речі, любов до неї, мабуть, передалася їй від знааменитой бабусі, яка носить вишиті сукні навіть на відпочинку.

Софія позує на лоні природи в лондонському Гайд-парку. Вона сидить на галявині серед буйної зелені і квітучих дерев. Червоне коротке плаття-звышиванка з яскравими автентичними візерунками, білі лаконічні кросівки, невелика сумочка з золотою пряжкою і масивний оригінальний браслет створюють ефектний образ красуні-українки. Вона кокетливо тримає біля обличчя зірвану маленьку білу квіточка, а її довге шовкове волосся каскадом струмує по плечах.

"Пахне весною", - коротко підписала дівчина свій романтичний і ніжний знімок, який встигла оцінити її мама, Світлана Євдокименко, подарувавши дочці-красуні сердечко.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Підписникам також він припав до смаку. Вони не престают захоплюватися красою і природною грацією юної моделі.

"Симпатична", "Україночка!", "Чудова дівчина!", "Кажуть хлопці я сама як та квіточка ....Українкою я народилася....Привіт з України. Дуже гарно!", "Ти чарівна", "Розумниця і красуня!" - писали коментатори на різних мовах.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що юна онука внучка Софії Ротару здивувала пікантним фотосетом в Парижі.

Раніше онука Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила вуличною фотосесією у сонячній Італії.