Весняна спокуса: онучка Ротару показала трендовий стріт-стайл look

Соня Євдокименко насолодилася улюбленими ласощами в Італії
Онука легенди естради Софії Ротару, Соня Євдокименко, крім привабливої зовнішності, також володіє творчою жилкою, яка передалася їй по генам. Дівчина пробує свої сили на музичному Олімпі, а також активно розвиває модельну кар'єру. Втім, незважаючи на необхідність підтримувати себе у формі, Соня дозволяє собі іноді гастрономічні слабкості – дівчина дуже любить морозиво і не може перед ним встояти. Так, вона опублікувала в Instagram фото з ласощами в руках, зроблене у сонячній Італії.
Дівчина позує, сидячи за столиком у вуличному кафе. Вона одягнена в класичний тренч, а також білий светр і укорочені брюки в тон. На задньому плані видніється жвава вулиця і екзотичні дерева. Здається, на дівчині немає макіяжу – вона зачаровує молодістю і природністю.
"Трохи морозива", - залишила вона лаконічний підпис англійською мовою.
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Фото дуже сподобалося її шанувальникам. Вони відзначили зовнішній вигляд дівчини, яка виглядала свіжо і чудово.
"Клас", "Красуня! Неперевершена красуня!", "Відмінні гени", "Яка дівчина!"- писали захоплені фоловери.
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Нагадаємо, що онука легендарної Софії Ротару, Соня Євдокименко підкорила мережу нескінченними ногами в оригінальній сукні міні. Фотосесія відбулася в одному з розкішних готелів Парижа.
Раніше Соня Едокіменко полонила образом у сукні-вишиванці від відомого українського дизайнера Юлії Магдич.
До слова, внучка Софії Ротару влаштувала стильну фотосесію на вулицях столиці Франції в оригінальному "космічному" комбінезоні від українського дизайнера Жана Грицфельда.