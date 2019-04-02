Весняна спокуса: онучка Ротару показала трендовий стріт-стайл look

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко насолодилася улюбленими ласощами в Італії

Онука легенди естради Софії Ротару, Соня Євдокименко, крім привабливої зовнішності, також володіє творчою жилкою, яка передалася їй по генам. Дівчина пробує свої сили на музичному Олімпі, а також активно розвиває модельну кар'єру. Втім, незважаючи на необхідність підтримувати себе у формі, Соня дозволяє собі іноді гастрономічні слабкості – дівчина дуже любить морозиво і не може перед ним встояти. Так, вона опублікувала в Instagram фото з ласощами в руках, зроблене у сонячній Італії.

Дівчина позує, сидячи за столиком у вуличному кафе. Вона одягнена в класичний тренч, а також білий светр і укорочені брюки в тон. На задньому плані видніється жвава вулиця і екзотичні дерева. Здається, на дівчині немає макіяжу – вона зачаровує молодістю і природністю.

"Трохи морозива", - залишила вона лаконічний підпис англійською мовою.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Фото дуже сподобалося її шанувальникам. Вони відзначили зовнішній вигляд дівчини, яка виглядала свіжо і чудово.

"Клас", "Красуня! Неперевершена красуня!", "Відмінні гени", "Яка дівчина!"- писали захоплені фоловери.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що онука легендарної Софії Ротару, Соня Євдокименко підкорила мережу нескінченними ногами в оригінальній сукні міні. Фотосесія відбулася в одному з розкішних готелів Парижа.

Раніше Соня Едокіменко полонила образом у сукні-вишиванці від відомого українського дизайнера Юлії Магдич.

До слова, внучка Софії Ротару влаштувала стильну фотосесію на вулицях столиці Франції в оригінальному "космічному" комбінезоні від українського дизайнера Жана Грицфельда.