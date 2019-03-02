Сміливо! Онучка Софії Ротару здивувала пікатним фотосетом

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Починаюча модель постала перед шанувальниками у спокусливому вигляді

Чарівна онука легендарної співачки Софії Ротару, модель і співачка, яка нещодавно представила свій другий сольний трек, Соня Євдокименко побалувала підписників в Instagram пікантними кадрами, зробленими в Парижі.

Судячи по відміткам, знімки були зроблені в розкішному готелі Four Seasons George V. На одному з фото 17-річна Софія сидить за накритим столом у номері. Вона одягнена лише в білосніжний халат, пікантно оголивши одне плече і частково груди.

На іншому кадрі юна красуня розташувалася в халаті біля басейну, під ним видніється чорний купальник. Вона ніби ненароком демонструє на камеру стрункі довгі ніжки, сидячи на м'якому кріслі-шезлонгу.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Також Соня показала прогулянку по столиці Франції, позировав у головної туристичної пам'ятки – Ейфелевої вежі. Дівчина у світлій легкій сукні молочного кольору з розрізом до стегна і класичному світло-мигдалевому тренчі демонструє нескінченні ноги. Судячи з підпису, Софія вирушила до паризької пам'ятки після показу бренду Ann Demeulemeester.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники юної моделі прийшли в захват від побаченого. Вони не скупилися на компліменти для дівчини.

"Яка ж ти у нас красуня. Дуже любимо тебе!", "Розкішна Софія", "Красива", "Чудово виглядаєте, дівчина!", "Шикарно", "Чарівність!", "Дуже приваблива дівчина", "Ти просто чарівність", - не змогли приховати захоплення коментатори.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що онучка Софії Ротару, Соня Євдокименко захопила ніжною заміською зимовою фотосесією.

Раніше Соня Євдокименко, онука легендарної Софії Ротару, похвалилась стильною стріт-стайл фотосесією на вулицях Лондона.