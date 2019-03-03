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Зваблива онука Ротару "засвітилася" в компанії Белли Хадід

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.03.2019 - 11:05
Зваблива онука Ротару "засвітилася" в компанії Белли Хадід
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Стильна Соня Євдокименко побула на ряді показів у рамках Тижня моди в Парижі

Онука легендарної артистки Софії Ротару, 17-річна модель і молода співачка Соня Євдокименко, яка показала пікантну паризьку фотосесію, полонила звабливі образом на Тижні моди в Парижі. Дівчина не просто побувала на кількох показах, але і обзавелася спільним фото з супермоделлю Беллою Хадід. Фотозвіт з'явився в Instagram Софії.

Юна красуня відвідала дефіле бренду Haider Ackermann і навіть зняла дійство на подіумі на камеру, а після зробила загальний знімок з однією з сестер Хадід і розмістила його у "історіях".

Зваблива онука Ротару &quot;засвітилася&quot; в компанії Белли Хадід

Фото: Соня Євдокименко і Белла Хадід (instagram.com/iamsofiaeve)

Крім того, Соня продемонструвала пікантний, але лаконічний образ в оригінальному чорному комбінезоні з відкритим верхом і класичному тренчі. У такому вигляді дівчина прибула на показ Alturaza, ставши героїнею стріт-стайл фотосесій. Вона із задоволенням позувала на камеру, демонструючи кокетливо оголені плечі і лінію декольте.

Зваблива онука Ротару &quot;засвітилася&quot; в компанії Белли Хадід

Зваблива онука Ротару &quot;засвітилася&quot; в компанії Белли Хадід

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники юної моделі прийшли в захват від її зовнішнього вигляду, про що повідомили у коментарях до фото.

"Дивовижна дівчинка. Відчувається від кожної фото спокій, м'якість і впевненість", "Принцеса", "Соня, яка ти красуня виросла!", "Красуня", "Неперевршена", - не скупилися на компліменти фоловери.

 

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Раніше Соня Євдокименко представила яскравий танцювальний трек Blush, який встигла оцінити її знаменита бабуся.

Нагадаємо, що внучка Софії Ротару Соня Євдокименко порадувала підписників стильною видовищною зимовою фотосесією.

Повертаючись до витоків: Джіджі Хадід прикрасила обкладинку арабського Vogue (фото) Втомлена, але прекрасна гімнастка: Белла Хадід в "спортивній" фотосесії для Interview Magazine
Новини України модельСофия Евдокименко
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