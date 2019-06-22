Ольга Сумська показала, як проводила канікули в дитинстві: архівні фото

Актриса багато часу проводила на морі
52-річна українська актриса Ольга Сумська зараз багато часу присвячує роботі та сім'ї. На своїй сторінці в Instagram вона згадала безтурботні дитячі роки і порадувала шанувальників рідкісними архівними фото. Артистка показала, як вона часто проводила літні канікули.
На чорно-білих знімках юна Ольга зображена на пляжі або ж у морських хвилях. За словами знаменитості, вона часто проводила літо в піонерському таборі на узбережжі або ж у бабусі в селі.
Сумська також поскаржилася, що зараз буває на морі набагато рідше, оскільки на це немає часу.
Фото: Ольга Сумська в дитинстві (instagram.com/olgasumska)
“В дитинстві я частіше була на морі,ніж зараз.Могла не вилазити з нього цілий день...Батьки віддавали мене до піонер-таборів біля Азовського моря у Бердянську, бо жили ми тоді у Запоріжжі, а це поряд.Тато і мама на гастролях, а я в таборі, або в селі.Такими зазвичай були мої літні канікули...Це сьогодні діти відпочивають де захочуть, а тоді було так,як батьки скажуть і ніяких мобілок, писали листи, а я чекала цих листів, як чогось найдорожчого в світі. І досі їх зберігаю...А якими були ваші канікули, друзі?Цікаво, може хтось пам’ятає ці піонерські табори?" — поділилася спогадами артистка.
Фото: Ольга Сумська в дитинстві (instagram.com/olgasumska)
Підписники зірки поспішили поділитися своїми спогадами та враженнями від таких милих фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
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