Ух, які ніжки: Лілія Ребрик вразила витонченою фігурою

Телеведуча у весняному настрої влаштувала танці на робочому місці
Пуститься в пляс на рабочем месте для Лилии Ребрик не в новинку, она часто радует поклонников эффектными пластическими номерами и демонстрирует отличную растяжку прямо в рекламных паузах утреннего шоу, которое ведет на одном из украинских телеканалов.
Гимнастическое прошлое и настоящее танцевальное благотворно сказывается на фигуре знаменитости, что она недавно продемонстрировала в своем блоге в Instagram. Лилия разместила видео, на котором в ярком красном платье она вращается в направлении камеры, а подол платья развивается так высоко, что практически полностью оголяет ее ноги, однако не позволяет зрителю увидеть лишнего.
"Главное, платье в нужном месте зацепить. Скоро весна! Скоро короткие юбки, много ног ... Мужчины, вы готовы? А вы, девушки, уже обновили свой гардероб?" - подписала видео Лилия, на что подписчики не смогли не отреагировать и живо прокомментировали публикацию.
Весеннее настроение передалось вот Лилии ее подписчикам, которые так же тепло прокомментировали и фото, опубликованное Лилией в этот же день.
Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)
Стоит отметить, что Лилия любит исполнять на работе не только танцевальные па, но и некоторые гимнастические элементы. Так, недавно телеведущая продемонстрировала спортивные упражнения со снарядом, однако вместо гимнастического мяча использовала китайский фонарик, который висел в студии, чем позабавила зрителей.
К слову, Лилия Ребрик имеет в свом арсенале и более жаркие танцы, которые не прочь показать коллегам и зрителям на камеру.