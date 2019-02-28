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Ух, які ніжки: Лілія Ребрик вразила витонченою фігурою


Телеведуча у весняному настрої влаштувала танці на робочому місці

Пуститься в пляс на рабочем месте для Лилии Ребрик не в новинку, она часто радует поклонников эффектными пластическими номерами и демонстрирует отличную растяжку прямо в рекламных паузах утреннего шоу, которое ведет на одном из украинских телеканалов.

Гимнастическое прошлое и настоящее танцевальное благотворно сказывается на фигуре знаменитости, что она недавно продемонстрировала в своем блоге в Instagram. Лилия разместила видео, на котором в ярком красном платье она вращается в направлении камеры, а подол платья развивается так высоко, что практически полностью оголяет ее ноги, однако не позволяет зрителю увидеть лишнего.

"Главное, платье в нужном месте зацепить. Скоро весна! Скоро короткие юбки, много ног ... Мужчины, вы готовы? А вы, девушки, уже обновили свой гардероб?" - подписала видео Лилия, на что подписчики не смогли не отреагировать и живо прокомментировали публикацию.

  • "Красивое платье и туфли"
  • "Туфли супер!!!"
  • "Красотка" 
  • "Класс" 
  • "Вы прекрасны"
  • "Доброго дня! Раскройте секрет, как вам удается быть такой красивой, здоровой, улыбчивой, довольной жизнью каждый день? Что для этого нужно делать? Как организовать правильно свою жизнь, чтобы иметь силы и здоровье? "
  • "Платье очень весеннее) а микрофонов столько нацепили, это чтобы далеко не улетела?" 
  • "Лиличка у Вас один позитив!!!" 
  • "Фигурка отпад" 
  • "Лилуся, Вы сама как весна!!!!" 
  • "Лучезарное и любимое Солнышко!!!!" 
  • "Класс! Браво!!! Девушка – весна!" 
  • А ножки-то, ножки!!
  • "Такая лучезарная, аж хочется улыбаться" 
  • "Как позитивненько, умеете Вы, Лиля, поднять настроение
  • "Какие красивые ножки" 

Весеннее настроение передалось вот Лилии ее подписчикам, которые так же тепло прокомментировали и фото, опубликованное Лилией в этот же день.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Стоит отметить, что Лилия любит исполнять на работе не только танцевальные па, но и некоторые гимнастические элементы. Так, недавно телеведущая продемонстрировала спортивные упражнения со снарядом, однако вместо гимнастического мяча использовала китайский фонарик, который висел в студии, чем позабавила зрителей.

К слову, Лилия Ребрик имеет в свом арсенале и более жаркие танцы, которые не прочь показать коллегам и зрителям на камеру.

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