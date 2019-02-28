Ух, які ніжки: Лілія Ребрик вразила витонченою фігурою

Телеведуча у весняному настрої влаштувала танці на робочому місці

Пуститься в пляс на рабочем месте для Лилии Ребрик не в новинку, она часто радует поклонников эффектными пластическими номерами и демонстрирует отличную растяжку прямо в рекламных паузах утреннего шоу, которое ведет на одном из украинских телеканалов.

Гимнастическое прошлое и настоящее танцевальное благотворно сказывается на фигуре знаменитости, что она недавно продемонстрировала в своем блоге в Instagram. Лилия разместила видео, на котором в ярком красном платье она вращается в направлении камеры, а подол платья развивается так высоко, что практически полностью оголяет ее ноги, однако не позволяет зрителю увидеть лишнего.

"Главное, платье в нужном месте зацепить. Скоро весна! Скоро короткие юбки, много ног ... Мужчины, вы готовы? А вы, девушки, уже обновили свой гардероб?" - подписала видео Лилия, на что подписчики не смогли не отреагировать и живо прокомментировали публикацию.

"Красивое платье и туфли"

"Туфли супер!!!"

"Красотка"

"Класс"

"Вы прекрасны"

"Доброго дня! Раскройте секрет, как вам удается быть такой красивой, здоровой, улыбчивой, довольной жизнью каждый день? Что для этого нужно делать? Как организовать правильно свою жизнь, чтобы иметь силы и здоровье? "

"Платье очень весеннее) а микрофонов столько нацепили, это чтобы далеко не улетела?"

"Лиличка у Вас один позитив!!!"

"Фигурка отпад"

"Лилуся, Вы сама как весна!!!!"

"Лучезарное и любимое Солнышко!!!!"

"Класс! Браво!!! Девушка – весна!"

А ножки-то, ножки!!

"Такая лучезарная, аж хочется улыбаться"

"Как позитивненько, умеете Вы, Лиля, поднять настроение

"Какие красивые ножки"

Весеннее настроение передалось вот Лилии ее подписчикам, которые так же тепло прокомментировали и фото, опубликованное Лилией в этот же день.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Стоит отметить, что Лилия любит исполнять на работе не только танцевальные па, но и некоторые гимнастические элементы. Так, недавно телеведущая продемонстрировала спортивные упражнения со снарядом, однако вместо гимнастического мяча использовала китайский фонарик, который висел в студии, чем позабавила зрителей.

К слову, Лилия Ребрик имеет в свом арсенале и более жаркие танцы, которые не прочь показать коллегам и зрителям на камеру.