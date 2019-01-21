"То ви гімнастка?": Лілія Ребрик похвалилася розтяжкою в повітрі

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча показала, як потрібно починати робочий тиждень

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка підкорила мережу драйвовим танцем, продемонструвала незвичайний спосіб почати робочий тиждень, а також похвалилася вражаючою розтяжкою і граціозністю. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала вражаюче відео.

У ролику Лілія відображена в студії ранкового шоу "Ранок з Україною". Ведуча в гарній червоній сукні з розрізом на стегні стоїть на жовтому дивані, після чого синхронно з співведучим високо підстрибує. При цьому Ребрик приймає в повітрі гарну позу.

"Ми вже прокинулися!!! А ви? Ось такий оригінальний початок робочого тижня!!! Ми в ефірі! Сукня – не привід не стрибати від щастя", – написала телезірка.

Відео: (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники прийшли в захват від спортивної форми та грації Лілії.

"Оце так прокинулись!!! Клас! Як би так усі стрибали з ранку, то вже на цілий день бі вистачило енергії";

"Ого які стрибучі! Чия ідея, признавайтесь?";

"Ого то ви гімнастка?";

"Супер так підстрибувати";

"О, я б вічність дивилася на цей приголомшливий стрибок";

"Класні! Вогонь";

"Як красиво літаєте!";

"Доброго ранку! Класне настрій Ви робите нам з ранку! Доброго дня вам і нехай цей заряд енергії Вас не покидає! Ви найкраща!" - пишуть підписники в коментарях

Скріншот коментарів: (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що нещодавно Лілія Ребрик зворушливо привітала свого чоловіка з річницею.

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