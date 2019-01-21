"То ви гімнастка?": Лілія Ребрик похвалилася розтяжкою в повітрі

Телеведуча показала, як потрібно починати робочий тиждень
Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка підкорила мережу драйвовим танцем, продемонструвала незвичайний спосіб почати робочий тиждень, а також похвалилася вражаючою розтяжкою і граціозністю. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала вражаюче відео.
У ролику Лілія відображена в студії ранкового шоу "Ранок з Україною". Ведуча в гарній червоній сукні з розрізом на стегні стоїть на жовтому дивані, після чого синхронно з співведучим високо підстрибує. При цьому Ребрик приймає в повітрі гарну позу.
"Ми вже прокинулися!!! А ви? Ось такий оригінальний початок робочого тижня!!! Ми в ефірі! Сукня – не привід не стрибати від щастя", – написала телезірка.
Відео: (instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники прийшли в захват від спортивної форми та грації Лілії.
"Оце так прокинулись!!! Клас! Як би так усі стрибали з ранку, то вже на цілий день бі вистачило енергії";
"Ого які стрибучі! Чия ідея, признавайтесь?";
"Ого то ви гімнастка?";
"Супер так підстрибувати";
"О, я б вічність дивилася на цей приголомшливий стрибок";
"Класні! Вогонь";
"Як красиво літаєте!";
"Доброго ранку! Класне настрій Ви робите нам з ранку! Доброго дня вам і нехай цей заряд енергії Вас не покидає! Ви найкраща!" - пишуть підписники в коментарях
Скріншот коментарів: (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, що нещодавно Лілія Ребрик зворушливо привітала свого чоловіка з річницею.
Ми також писали про те, що Лілія Ребрик приміряла образ "Матері драконів" з культового серіалу "Гра престолів".