Лілія Ребрик згадала своє гімнастичне минуле: вражаюче відео

У дитинстві телеведуча серйозно займалася художньою гімнастикою
Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка раніше похвалилася розтяжкою у повітрі, знову вирішила продемонструвати шанувальникам свою вражаючу спортивну підготовку. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала ефектне відео та фото зі зйомок програми "Ранок з Україною", на якому виконує гімнастичні трюки з м'ячем.
Лілія підкидає його і спритно і красиво ловить, а також граціозно перекочує по своєму тілу.
Зазначимо, що актриса серйозно займалася художньою гімнастикою в дитинстві і юності і навіть стала в 13 років майстром спорту. Тому у неї до цих пір відмінна розтяжка і спортивна грація.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Життя за кадром - вона особливе. Іноді, щоб не заснути, потрібно згадати, що ти в минулому гімнастка. Працює, скажу вам! Прокидаються і колеги навколо! А що ви робите, щоб тримати себе в тонусі, коли дуже втомилися?" - прокоментувала Ребрик публікацію.
Відео: (instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники прийшли в захват від здібностей ведучої і подякували за її позитив.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Дуже класне відео вийшло!!!";
"Ви неперевершена";
"Як завжди світла, позитивна та весела";
"Лиличка ви справжня гімнастка дуже чарівна";
"Ви в чудовій формі! можна знову на килим)))";
"Супер!!! Молодці!!! Даруйте позитив))))";
"Лілечко, ви чарівна! захоплююся вами все більше! хочеться якось заразитися цією вашою енергетикою. дякую за такі позитивні відео й пости!";
"Магія в дії! Клас!";
"Яка ж ви неймовірна жінка!!! Ваша безмежна енергія не може не надихати!" - пишуть користувачі мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик розкрила особисті секрети краси. Вона розповіла, яких ритуалів краси дотримується, і порадила доступний засіб для щоденного застосування.
До речі, Лілія Ребрик навіть в студії ранкової програми, ведучою якої є, влаштовує спекотні танці і не проти показати колегам і глядачам пару па на камеру.