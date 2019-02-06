Лілія Ребрик згадала своє гімнастичне минуле: вражаюче відео

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

У дитинстві телеведуча серйозно займалася художньою гімнастикою

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка раніше похвалилася розтяжкою у повітрі, знову вирішила продемонструвати шанувальникам свою вражаючу спортивну підготовку. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала ефектне відео та фото зі зйомок програми "Ранок з Україною", на якому виконує гімнастичні трюки з м'ячем.

Лілія підкидає його і спритно і красиво ловить, а також граціозно перекочує по своєму тілу.

Зазначимо, що актриса серйозно займалася художньою гімнастикою в дитинстві і юності і навіть стала в 13 років майстром спорту. Тому у неї до цих пір відмінна розтяжка і спортивна грація.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Життя за кадром - вона особливе. Іноді, щоб не заснути, потрібно згадати, що ти в минулому гімнастка. Працює, скажу вам! Прокидаються і колеги навколо! А що ви робите, щоб тримати себе в тонусі, коли дуже втомилися?" - прокоментувала Ребрик публікацію.

Відео: (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники прийшли в захват від здібностей ведучої і подякували за її позитив.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дуже класне відео вийшло!!!";

"Ви неперевершена";

"Як завжди світла, позитивна та весела";

"Лиличка ви справжня гімнастка дуже чарівна";

"Ви в чудовій формі! можна знову на килим)))";

"Супер!!! Молодці!!! Даруйте позитив))))";

"Лілечко, ви чарівна! захоплююся вами все більше! хочеться якось заразитися цією вашою енергетикою. дякую за такі позитивні відео й пости!";

"Магія в дії! Клас!";

"Яка ж ви неймовірна жінка!!! Ваша безмежна енергія не може не надихати!" - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик розкрила особисті секрети краси. Вона розповіла, яких ритуалів краси дотримується, і порадила доступний засіб для щоденного застосування.

До речі, Лілія Ребрик навіть в студії ранкової програми, ведучою якої є, влаштовує спекотні танці і не проти показати колегам і глядачам пару па на камеру.