"Вдала копія матусі": Потап з сином розчулили кривляннами на фото

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники почали сперечатися, на кого схожий Андрій

Потап постійно балує своїх шанувальників фото з 10-річним сином Андрієм. На instagram-сторінці українського репера можна побачити, як батько і син проводять час разом. І проводять вони його дуже весело. Приміром, як це показав Потап на цілій серії фото, опублікованих недавно.

Так, на серії знімків 38-річний Потап позує з сином Андрієм. При цьому батько і син мило дурачаться – кривляються, знімаючи селфі.

"Морди", - лаконічно підписав фото Потап.

Потап з сином Андрієм (фото: instagram.com/realpotap)

При цьому прихильники репера поспішили виправити, мовляв, не "морди", а "мордочки". Як завжди, в коментарях стали з'являтися суперечки про те, на кого ж найбільше схожий хлопчик.

Все ж більшість висловилися, що Андрій схожий на маму – Ірину Горову.

На маму схожий хлопчик"

"Синочок - дуже вдала копія матусі!"

"Схожий на маму"

"Це ж треба так на маму бути схожим"

"Син - просто копія тата в цьому віці!"

"Видно, що родичі))"

"З цього ракурсу ви дуже схожі"

"Як краплі води, однакові братани"

"Дуже симпатишні мордочки!"

"Практично одне обличчя!!! Красунчики!!!"

"Прикольні мардашки вийшли"

"Хіба це так? Це ж мордашечки, милашечки"

"Кривляшки, хаха, прикольні такі"

"Найкращі фото, які я бачила!"

"Всі хлопці люблять кривлятися!"

"Потапівці))"

Потап з сином Андрієм (фото: instagram.com/realpotap)

Зазначимо, що Потап і продюсер Ірина Горова розлучилися ще у 2014 році. Про причини розставання пара особливо не поширювалася. Розлучення пройшов дуже тихо, без скандалів. Примітно, що Потап і Ірина добре спілкуються досі. Батько часто бачить сина і проводить з ним час.

Тим часом у ЗМІ на даний момент активно обговорюють чутки про можливе весілля Потапа і Насті Каменських, яке нібито має відбутися 23 травня. На цю новину відреагувала тільки прес-служба Каменських. При цьому в прес-службі не заперечують і не підтверджують інформацію. Потап поки що мовчить.

Зате за останньою інформацією стало відомо, що свідком на весіллі може виступити Ірина Горова! Більше того, саме для майбутнього торжества співачка і репер так активно тренуються і худнуть.