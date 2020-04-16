Учасниця реаліті Холостяк-10 Аня відверто розповіла про стосунки з дівчиною

Одна з найбільш прямолінійних і сміливих учасниць романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 Аня не приховує того факту, що у неї був досвід відносин не тільки з представниками протилежної статі, але і з дівчиною. Про це холостячка відверто написала в соціальній мережі.

«Так, у мене були стосунки з дівчиною. Ми ходили на побачення, дарували один одному подарунки і навіть (О, БОЖЕ!) займалися сексом. Ми погралися-і досить. Зараз ми підтримуємо хороші дружні відносини. Я люблю чоловіків, і вона теж. Але це не завадило народитися нашим теплим емоціям один до одного», – зізналася Аня.

Вона також зазначила, що ще зі школи захоплювалася видатними жінками.

«Поцілунок з дівчиною був присутній скрізь, а цілуватися з подружками на дискотеках стало класикою, – розповіла учасниця. – Потім мені пощастило, і мій колишній хлопець запросив дівчину, щоб я спробувала, як це. Мені було 20, а вона була старша за мене на 12 років. Колишня гімнастка, яка працювала вчителькою, з нереальною фігурою і шаленою жіночою енергетикою. Випивши вина, ми з нею увійшли в кураж і все відбувалося дуже природно. У мене була ейфорія від того, як це було класно».

Аня з шоу Холостяк-10 (фото: СТБ)

Разом з цим, учасниця реаліті зазначила, що більше не представляє відносин з дівчиною і хоче завести сім'ю.

«Я бачу з собою тільки сильну особистість, чоловіка, до якого я буду тягнутися, – акцентувала холостячка. – Я вважаю себе бісексуальної, але тільки не в сексуальному плані. Дівчата прекрасні сексуальні, грайливі, темпераментні, легкі і емоційні. Але стосунків я не бачу з жінкою, ніякої».

Аня додала: «Я награлася. І бачу поруч із собою тільки чоловіка. Я вже хочу сім'ю, дітей і домашні посиденьки по суботах».

А як будуть розвиватися відносини Ані з Максом – дивіться вже в цю п'ятницю, 17 квітня о 19:00, в романтичному реаліті «Холостяк-10» на СТБ!