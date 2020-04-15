Холостяк 10 сьомий випуск: Макс Михайлюк переїде до учасниць

Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Новий випуск шоу Холостяк-10 відбудеться вже 17 квітня на СТБ

В цю п'ятницю, 17 квітня 19:00, СТБ вийде сьомий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Макс прийме безпрецедентне рішення – провести тиждень під одним дахом з учасницями. Таким чином Холостяк сподівається краще дізнатися дівчат, придивитися до них і перевірити, як вони ведуть себе в побуті.

«Мені здається, так я зможу дізнатися дівчат краще, тому що одна справа-ходити на побачення, а інше – провести більше часу з ними в побуті. Думаю, важко буде прикидатися 24/7», – пояснить таке рішення Холостяк.

У перший день Макс попросить всіх учасниць описати, яким вони бачать ідеальний день зі своїм чоловіком, щоб потім реалізувати їх бажання. Серед пунктів, які дівчата згаданий у списку, будуть: подивитися разом фільм, зайнятися спортом, поснідати, а найсміливіші навіть побажають залишитися Холостяком перед сном!

Однак кіноперегляд вибере не одна дівчина, а відразу три. Саме тому Макс запропонує Оле, Даші і Віке провести з ним вечір у кінозалі. Не всім учасницям сподобається таке проведення часу, адже кожна розраховувала на спокійній атмосфері.

«Я сиділа і відчувала себе третин зайвої», – зізнається Даша.

Макс і Аня

А ось Ані пощастить куди більше – Холостяк вирішить виконати її бажання і разом почитати перед сном. Однак романтична атмосфера, про яку мріяла дівчина, буде зруйнована!

«Почитати нам особливо не вдалося», – відзначить Макс.

Аліна

Наступного ранку Холостяк проведе з Аліною на пробіжці. Саме таким буде бажання дівчини.

«У мене дуже хитрий план. Тренування – лише привід», – зізнається Аліна.

Що ж придумала учасниця і чому її витівка розсердить Віку?

«Нахабство – друге щастя. По культурі у неї повний нуль», – відзначить Віка.

Віка

Хто з дівчат проявить себе перед Максом найкращим чином, а з ким Холостяк попрощається, не дочекавшись Церемонії троянд? Дивіться романтичне реаліті «Холостяк-10» у п'ятницю, 17 квітня 19:00, СТБ.

Нагадаємо, що шостий випуск Холостяка завершився найгучнішим скандалом за весь сезон.