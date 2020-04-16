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Рецепт паски на молоці від учасниці реаліті Холостяк-10 Аліни

Lite » Їжа 16.04.2020 - 09:03
Рецепт паски на молоці від учасниці реаліті Холостяк-10 Аліни
Аліна (фото: СТБ)

Рецепт від Аліни розрахований на 14 пасок

Напередодні Великодня кожна господиня запасається рецептами святкових страв, головна з яких – звичайно ж, сама паска. Сімейним секретом поділилася учасниця реаліті СТБ Холостяк-10 Аліна. Рецепт паски передався їй ще від прабабусі. Холостячка зізнається, що її паски виходять смачними і довго не черствіють! Записуйте рецепт.

«Рецепт паски у нас передавався з покоління в покоління. Колись її пекла моя бабуся Параска, тепер бабуся Оля. Паски за цим старовинним рецептом виходять смачними і довго не черствіють. До речі, з паскою пов'язано народне повір'я: якщо вона вдалася, то і в будинку буде все в порядку», – поділилася учасниця реаліті.

Рецепт паски на молоці, інгредієнти:

  • 1 літр теплого молока;
  • 10 цілих яєць;
  • 10 жовтків;
  • 3.5 склянки цукру.

Рецепт паски на молоці від учасниці реаліті Холостяк-10 Аліни

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти необхідно збити.
  2. Потім додати одну склянку розтопленого масла, півсклянки олії, 200 грам дріжджів і щіпку солі.
  3. Все це розмішати і залишити на дві години в теплі.
  4. Потім потрібно висипати борошно. Щоб тісто вийшло не густим і краще вымешивалось, слід додати 2 ложки соняшникової олії.
  5. А коли тісто підійде (збільшиться) – час ліпити самі паски.
  6. Формочки змастіть маслом. Наповніть 1/3 форми і обов'язково залиште, щоб тісто підійшло до країв форми, тому що якщо не підійде, то пасочка лопне.
  7. Верх пасок змастіть яйцем і поставте випікатися при температурі 180 градусів на 30 хвилин.

Рецепт паски на молоці від учасниці реаліті Холостяк-10 Аліни

З такого рецепта у вас вийде 14 пасок. Аліна зазначає, що за бажанням в тісто можна додати горіхи, родзинки, лимонну цедру, корицю і ваніль.

Дивіться романтичне реаліті «Холостяк-10» кожну п'ятницю о 19:00 на СТБ!

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