Учасниця Холостяк-10 Аня назвала топ-10 книг з психології та самопізнання

Ана ділиться літературою для карантину
https://www.rbc.ua/rus/lite/zvyozdy/holostyak-10-pyatyy-vypusk-proekt-pokinula-1586164139.html
Час, проведений на карантині в самоізоляції, можна і потрібно проводити з користю! Найбільш творча учасниця романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 Аня, яка вразила Макса на Першій вечірці подарунком у вигляді власної картини, поділилася в соціальній мережі добіркою книг з психології та самопізнання. Переконана Холостячка, що вони допоможуть кожній жінці розкритися, полюбити і зрозуміти себе, а також – усвідомити свою силу.
«Я не втомлюся пропагувати культ жінки. І зараз ідеальний час для того, щоб прокачати себе», – написала Аня в Instagram.
Отже, топ-10 книжок від учасниці:
А як будуть розвиватися відносини Ані з Максом – дивіться у романтичному реаліті «Холостяк-10» на СТБ вже в цю п'ятницю, 10 квітня о 19:00.