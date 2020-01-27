Учасниця Голос країни-10 поклала око на Балана та отримала схвалення Кароль — ревнощів немає

Голос країни 2020 тільки почався, а в неділю, 26 січня, на екрани вийшов другий випуск ювілейного десятого сезону проекту. Зіркові тренери активно набирають в свої команди талановитих і харизматичних учасників, а також не обходиться і без перипетій, адже вся країна із завмиранням спостерігає за развитком відносин між Тіною Кроль і Даном Баланом і задається питанням: чи переросте взаємна симпатія в щось більше і доб'ється наполегливий молдавський співак сердця української поп-діви?

Масла у вогонь підлив виступ однієї з учасниць другого випуску проекту. Христина Карабанова приревнувала Дана Балана до співачці Тіні Кароль.

Екстравагантна дівчина представилася Адою і вийшла на сцену в дуже незвичайному вбранні і образі. Вона вразила суддівську четвірку виконанням пісні Amy Winehouse - "Back to black" і розгорнула два крісла – Потапа і Насті Каменських, а також Дана Балана.

Відео: Youtube/Голос країни

"Інтрига – це твоє друге ім'я, але я хочу дізнатися про тебе побільше", - звернувся до неї молдавський співак. Дан помітив, що Ада не відриває погляд від Тіни і поцікавився у дівчини, в чому ж причина.

"Чому ти на Тіну дивишся? Вона схвалює", - запевнив Дан. "Так", - підтвердила співачка. "Не знаю, можливо, я просто ревную", - зізналася дівчина. "І це добре. Ти сказала це вголос і це чудово", - підбадьорила Тіна.

Христина Карабанова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Щоб забрати до себе учасницю, Дан включив чарівність і красномовство, і дівчина не встояла і пішла в його команду. "Думаю, все ж таки, що Дракула мені ближче", - аргументувала вона свій вибір. "Іди до свого безсмертного Майстру", - розкрив обійми для вокалістки зірковий тренер. "Клас! І в цьому випадку ревнощів немає", - запевнила Тіна і особисто привітала Аду.

Раніше Тіна Кароль зізналася, як її син Веніамін реагує на чутки про можливий роман мами з Даном Баланом.