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Битва образів: Тіна Кароль і Бейонсе з'явилися в однакових спокусливих сукнях

Lite » Мода 24.01.2020 - 12:19
Битва образів: Тіна Кароль і Бейонсе з'явилися в однакових спокусливих сукнях
Бейонсе і Тіна Кароль (колаж: РБК-Україна)

Обидві красуні підкреслили переваги своїх форм

Тіна Кароль - однозначно одна з найбільш стильних зірок українського шоу-бізнесу. Співачка, одна з суддів ювілейного сезону Голос країни-10 (прем'єра відбулася 19 січня) те й діло "розбурхує свідомість" багатотисячної армії шанувальників ефектними образами. При цьому за виконавицею встиг закріпитися свій впізнаваний стиль - вечірні спокусливі образи, які змушують уяву працювати по максимуму. Кароль підбирає як можна більш пікантні вбрання. Однак, не переходячи межу вульгарності. Красуня часто віддає перевагу українським дизайнерам, але час від часу з'являється в сукнях від провідних світових брендів. Примітно, що іноді Кароль з'являється у вбраннях раніше своїх зарубіжних колег.

Так, шанувальники Кароль відзначили, що американська виконавиця Бейонсе з'явилася на одній зі світських вечірок в такому ж платті, в якому Кароль блищала раніше. Мова йде про спокусливу сукню в білизняному стилі від англійського бренду David Koma. До речі, це один з фаворитів Тіни. Бежева сукня ефектно облягає форми своєї власниці. Наряд щедро усипаний паєтками, а також пікантно окреслює зону декольте. У такому вбранні Кароль з'явилася під час першого ефіру шоу Голос траны-10.

Битва образів: Тіна Кароль і Бейонсе з'явилися в однакових спокусливих сукнях

Спокуслива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

А ось Бейонсе засвітила наряд у листопаді 2019 року. Хоча слід "віддати бали" Кароль, адже відомо, що сліпі прослуховування українського талант-шоу знімалися заздалегідь.

Битва образів: Тіна Кароль і Бейонсе з'явилися в однакових спокусливих сукнях

Битва образів: Тіна Кароль і Бейонсе з'явилися в однакових спокусливих сукнях

Розкішна Бейонсе сукня від David Koma (фото: instagram.com/beyonce)

Також звернемо увагу, що сукня Бейонсе трохи довше. Однак фасон один і той же. Обидві красуні доповнили свої образи витонченими босоніжки на шпильці. При цьому і Кароль, і Бейонсе відмовилися від вигадливих і помітних прикрас. Ніщо не відволікає увагу від пишної зони декольте.

Волосся поп-діви також розпустили. При цьому Тіна зробила акцент на улюбленій голлівудській зачісці, трохи зібраної з одного боку романтичною шпилькою. У Тіни акцент в макіяжі зроблений на червоні губи - ще одна впізнавана "фішка" образу виконавиці. Бейонсе ж робить акцент на природність.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про роман з Даном Баланом і розсекретила свою дієту.

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