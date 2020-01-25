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Син Тіни Кароль різко висказався про її "роман" з Даном Баланом

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2020 - 15:39
Син Тіни Кароль різко висказався про її "роман" з Даном Баланом
Тіна Кароль і Дан Балан (фото: 1+1)

В день народження Тіна зважилася на чергове відверте інтерв'ю

Поп-діва української сцени Тіна Кароль сьогодні, 25 січня святкує день народження — 35 років. Тетяна Ліберман (справжнє ім’я Кароль) стала гостею шоу СЛАВА+, яке виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ.

25 січня свій день народження святкує найяскравіша зірка українського шоу- бізнесу Тіна Кароль. Спецвипуск СЛАВА+ цікавими подробицями з життя улюбленої співачки.

Під час інтерв'ю зі Славою Дьоміним зірка зізналася, що її 11-річний син Веніамін поки ще не готовий до того, що у нього може з'явитися вітчим.

Син Тіни Кароль різко висказався про її &quot;роман&quot; з Даном Баланом

Тіназ сином Веніаміном

За словами Тіни, він досить бурхливо реагує на всі обговорення її стосунків зі співаком Даном Баланом.

  • «Когда Веня был на "Рождественской истории" сказал, что ему не пронравились шутки: "Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?"» - поділилася артистка своєю розмовою з сином.

"Моє серце зайняте": Тіна Кароль відверто розповіла про особисте життя і виховання сина

Кароль відповіла, що не підтримує ці балачки, але між ними з Даном трапилась хімія.

  • «Случился дуэт, случилась музыка, случилось волшебство...» - прокоментувала Тіна.

Більше про стосунки з Дан Баланом, виховання сина, дружбу та критику - у спецвипуску СЛАВА+:

Тіна Кароль у гостях "Слава +"

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль висловилася про роман з Даном Баланом і розсекретила свою дієту.

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Новини України Тіна КарольсемьяDan Balan
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