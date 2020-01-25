Син Тіни Кароль різко висказався про її "роман" з Даном Баланом

Тіна Кароль і Дан Балан (фото: 1+1)

В день народження Тіна зважилася на чергове відверте інтерв'ю

Поп-діва української сцени Тіна Кароль сьогодні, 25 січня святкує день народження — 35 років. Тетяна Ліберман (справжнє ім’я Кароль) стала гостею шоу СЛАВА+, яке виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ.

25 січня свій день народження святкує найяскравіша зірка українського шоу- бізнесу Тіна Кароль. Спецвипуск СЛАВА+ цікавими подробицями з життя улюбленої співачки.

Під час інтерв'ю зі Славою Дьоміним зірка зізналася, що її 11-річний син Веніамін поки ще не готовий до того, що у нього може з'явитися вітчим.

Тіназ сином Веніаміном

За словами Тіни, він досить бурхливо реагує на всі обговорення її стосунків зі співаком Даном Баланом.

«Когда Веня был на "Рождественской истории" сказал, что ему не пронравились шутки: "Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?"» - поділилася артистка своєю розмовою з сином.

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Кароль відповіла, що не підтримує ці балачки, але між ними з Даном трапилась хімія.

«Случился дуэт, случилась музыка, случилось волшебство...» - прокоментувала Тіна.

Більше про стосунки з Дан Баланом, виховання сина, дружбу та критику - у спецвипуску СЛАВА+:

Тіна Кароль у гостях "Слава +"

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль висловилася про роман з Даном Баланом і розсекретила свою дієту.