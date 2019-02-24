"У вас своя дорога": Жанна Бадоєва показала дочку, що подорослішала

Ведуча поділилася своїми думками про виховання дітей

Известная телеведущая и путешественница Жанна Бадоева, которая недавно угодила в скандал из-за шоу "Орел и Решка", поделилась с подписчиками редким фото со своей заметно повзрослевшей дочерью Лолитой. Яркий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Жанна и Лолита идут по пляжу бок о бок, одетые в эффектные сарафаны. Руки они подняли над головой.

В подписи к публикации бывшая жена известного режиссера Алана Бадоева поделилась своими мыслями о том, как следует выстраивать отношения с детьми по мере их взросления.

Фото: Жанна Бадоева с дочкой (instagram.com/zhanna_badoeva)

"У меня всегда для детей открыты двери. Они это знают))) Но я им объясняю, что вы – это отдельная жизнь, а я – это отдельная жизнь. У меня есть личная жизнь. Вы – мои дети, мы с вами друзья, но давайте так: у вас свое развитие, своя дорога, а я иду по своей дороге)))) Но от этого я не перестаю показывать свою любовь и заботиться о них!!!" - написала ведущая.

Большинство пользователей сети согласились с ней и отметили, что это очень мудрый подход.

"Как же я тоже хочу чтобы мои родители так говорили";

"На 200% с вами согласна, хотя мне и не так повезло с родителями как вам";

"Мне ваши мысли и отношение к воспитанию детей очень близко. С каждым разом убеждаюсь все больше что вы талантливая и очень большая умница!";

"Как я завидую вашим детям!Это очень мудро с вашей стороны";

"Дуже правильні слова, зрозуміють тільки мами дорослих дітей";

"Очень правильная позиция... судя по комментам, многие больше на варианте: я тебе отдала свои лучшие годы ....люди - жизнь одна, и дети это только часть этой жизни";

"Очень крутая и правильная позиция! Сразу видно зрелую и полноценную личность!" - пишут фолловеры Жанны.

Отметим, что кроме дочери-подростка у Бадоевой есть взрослый сын.

Напомним, ранее Жанну Бадоеву заподозрили в третьей беременности.

Также бывший муж Жанны Бадоевой, Алан Бадоев разоткровенничался об отношениях с дочерью Лолитой. Он заявил, что невероятно счастлив от того, что в свое время решился завести ребенка. Дочь с пониманием отнеслась к разводу известных родителей и прекрасно общается с обоими.