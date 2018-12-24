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"Достаточный срок": Жанну Бадоеву заподозрили в беременности (фото)

Lite » Звезды 24.12.2018 - 20:46
"Достаточный срок": Жанну Бадоеву заподозрили в беременности (фото)
Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

Телеведущая озадачила поклонников красноречивыми фото

Известная телеведущая и путешественница Жанна Бадоева спровоцировала в сети слухи о своей беременности. На последних фото и видео в Instagram во время ее отдыха в Венгрии поклонники смогли рассмотреть округлившийся ее животик.

Слухи о том, что Бадоева беременна третьим ребенком то и дело появлялись в сети, но подтверждения так и не находили. Но, похоже, не в этот раз. Если новость окажется правдивой, то для Жанны и ее супруга Василия Мельничина это будет первый совместный ребенок.

Свободная одежда и последние снимки и видео в Instagram Stories Жанны натолкнули фанов на мысль, что она вскоре станет мамой. Они активно начали интересоваться, почему телеведущая скрывает свое интересное положение.

&quot;Достаточный срок&quot;: Жанну Бадоеву заподозрили в беременности (фото)

Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

"На видео в историях видно уже Ваш живот. Достаточный срок, Жанна. А вы продолжаете держать в тишине такую новость", "Жанна, делитесь хорошей новостью", - писали особо наблюдательные поклонники.

&quot;Достаточный срок&quot;: Жанну Бадоеву заподозрили в беременности (фото)

Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

Сама же телеведущая пока какие-то комментарии давать не стремиться, она упорно молчит и продолжает держать все в строжайшей тайне.

&quot;Достаточный срок&quot;: Жанну Бадоеву заподозрили в беременности (фото)

&quot;Достаточный срок&quot;: Жанну Бадоеву заподозрили в беременности (фото)

Скриншот комментариев (instagram.com/zhanna_badoeva)

Ранее Жанна Бадоева похвасталась фото в купальнике. Она показала стройную, подтянутую фигуру во время отдыха на природе.

Также бывший муж Жанна Бадоевой, Алан Бадоев разоткровенничался об отношениях с дочерью Лолитой. Он заяил, что невероятно счастлив от того, что в свое время решился завести ребенка. Дочь с пониманием отнеслась к разводу известных родителей и прекрасно общается с обоими.

Кроме того, Алан Бадоев вместе со своим подопечным, популярным певцом Максом Барских снялся в фотосессии украинского бренда LITKOVSKAYA, представив новую коллекцию одежды #BEREGA.

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Новости Украины беременнаЖанна Бадоева
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