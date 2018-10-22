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"У моєї дитини буде дитина": батько Меган Маркл розповів, як дізнався про вагітність дочки

Lite » Зірки 22.10.2018 - 13:20
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Томас Маркл вважає, що його дочка буде приголомшливою матір'ю

Батько герцогині Сассекської Меган Маркл Томас Маркл зізнався, що дізнався про вагітність своєї дочки завдяки оголошенню по радіо. Про це він розповів в інтерв'ю для видання The Mail on Sunday.

74-річний Томас Маркл знаходився в аеропорту і очікував перетину кордону. У цей момент він почув, що про його дочку розповідають по радіо.

"Я сидів у черзі, чекаючи перетину кордону, коли почув оголошення про дитину по радіо. Перш за все я подумав про Меган і про те, як я тримав її, новонароджену, на руках. Тільки уявіть, у моєї дитини буде дитина. Це був найщасливіший момент. Я був наповнений любов'ю, радістю і був дуже гордий за мою дочку і мого зятя", – зізнався Томас Маркл.

Він зізнався, що новина його не здивувала, так як він знав, що Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі мріяли про дитину.

Крім того, Томас Маркл повідомив, що його дочка буде прекрасною матір'ю.

"Меган любить дітей, і вони з Гаррі говорили про те, що хочуть мати сім'ю, з самого початку. Я радий за них обох. Меган відмінно ладнає з дітьми, у більшості її друзів є сім'ї, тому вона звикла бути поруч з малюками. Впевнений, що з неї вийде прекрасна матір", – зазначив отець герцогині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що принц Гаррі зробив зворушливу заяву перед тисячами прихильників.

А також розповідали про те, що Меган Маркл вперше прокоментувала свою вагітність.

Відео: РБК-Україна

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