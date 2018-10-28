"В мене вчора був костюм грудей": Дядя Жора розвеселив мережа святковим образом (фото)

Фото: Дядя Жора (instagram.com/dyadya_jora)

Багато хто подумав, що Дядя Жора вибрав собі костюм контрацептиву, але це виявилося не так

У зв'язку зі святом Хеллоуїн, багато зірок опублікували в мережі фото у святкових костюмах, які були реально страшними, однак відомий український комік Дядя Жора вирішив не відступати від свого амплуа навіть у такий "страшний" свято. Він опублікував фотографії з вечірки з ресторану "Сейф" у свій Instagram, на яких постав перед шанувальниками в образі жіночих грудей.

Скріншот поста (instagram.com/dyadya_jora)

"Коротко про вчорашній #halloween @safe_restaurant, це було яскраво, креативно, безбашено, весело , круто. З кожним роком все яскравіше і яскравіше @nikolaytyshchenko і команда - великі молодці!!! Дякуємо за яскраві вечірки, і радує те, що всі гості підхоплюють це настрій, готуються, роблять мейкапи, шиють костюми, реально заморочуються, щоб бути в загальній темі, це круто!!! Якщо що, у мене вчора був костюм Грудей!!! Це два соска!!! А не презiки, як багато хто думав. Треба робити життя веселіше!!! Гарного всім настрою!!!!" – прокоментував серію фотознімків шоумен.

Фото: Дядя Жора в костюмі жіночих грудей (instagram.com/dyadya_jora)

Шанувальникам Дяді Жори фото сподобались і вони висловили це в коментарях.

"Ой, Жора, зовсім не страшно!!", "Зате не треба змивати грим, повісив титечки на вішалку і всі", "Костюм бомба", - написали фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/dyadya_jora)

До речі, ми писали про те, що Дядя Жора прийшов підкорювати всіх на кастингу Х-фактор 9.

А ще ми розповідали, що Осадча захопила мережа костюмом на Хеллоуїн.

Нагадаємо, у мережі обговорюють образ Лесі Никитюк до Хелловіну.

Відео: РБК-Україна