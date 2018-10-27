Х-фактор 9: сцену проекта вышел покорять известный украинский шоумен

Видео: выступление Дяди Жоры (youtube.com/Х-фактор)

Украинский шоумен известный комик Дядя Жора пришел на популярный проект Х-Фактор, как участник. Видео с его выступлением было опубликовано на YouTube-канале "Х-фактор".

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Х-фактор)

Комик удивил не только судей, но и других участников, когда появился на кастинге Х-Фактора в Харькове. Артист рассказал, почему он решил поучаствовать в популярной телефраншизе.

"Сегодня мое появление на Х-Факторе вызвало удивление: кого-кого, а Дядю Жору не ожидали увидеть. На данный момент знают меня как ведущего и как юмориста, как шоумена. Для меня это ответственный момент, потому что я не совсем в своем жанре. Но жизнь показала, что не нужно упускать возможности, которые нам дает судьба, – пояснил шуомен.

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Х-фактор)

Дядя Жора решил выступить с авторской песней, и услышал от судей четыре "да". А вот зрители мнения судей не разделили, правда, не все.

"Дядя Жора жжет! Разбавил пафосный и скучный кастинг своей простотой!", "Давайте, давайте петь про пиво, про пивной животик, и как это классно и мило, что у его милой пивное пузо. Деградация, а не музыка. Давайте пускать в эфир побольше такого и выращивать нацию алкоголиков. Здесь нет юмора, это все печально. Жаль, что эта "творча людына" несет в массы пропаганду нездорового образа жизни", "Бли-и-ин, мечтаю увидеть его на сцене Х-Фактора в прямых эфирах. Он уже мой победитель!" – прокомментировали выступление поклонники телешоу.

Скриншот комментариев (youtube.com/Х-фактор)

Кстати, ранее мы писали о том, что выступление военных на сцене Х-фактора "взорвало" сеть.

Ранее сообщалось, что судья украинского "Х-фактора" разделась для мужского журнала.

Также мы писали, что победитель Х-Фактора презентовал первый клип.

Видео: (video.rbc.ua)