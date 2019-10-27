"У кожного своє бачення": Міс Україна Всесвіт розповіла, чи робила пластику

На днях визначилася переможниця конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2019 - нею стала 26-річна Анастасія Субота з міста Запоріжжя. Руда красуня за спеціальністю веб-дизайнер, але вже багато років працює професійною моделлю. В інтерв'ю "КП в Україні" дівчина розповіла, як ставиться до пластичних операцій і чи вдавалася сама до послуг такого роду.

Анастасія запевняє, що у неї все натуральне і вона нічого в собі не змінювала, не колола і не нарощувала.

"Ні, я нічого не робила. Тільки протенирувала волосся, щоб обличчя було свіже. У мене навіть немає нарощених вій, нігтів і всього іншого. Все своє, натуральне", - каже дівчина.

При цьому вона нічого не має проти подібних процедур в цілому і вважає, що це особистий вибір кожної жінки.

"Я навіть не знаю, що з цього приводу сказати. У кожного своє бачення краси, світу і поняття про красу. Якщо раніше люди були більше за природну красу, то зараз звертають уваги на різних жінок. Я за натуральну красу. Але якщо у когось силиконові груди, то чому б і ні. Це їх вибір. Я вважаю, що вони можуть брати участь у конкурсах краси. Ми ж не знаємо всієї історії, може вона собі зробила груди, чи в неї були явні недоліки", - поділилася королева краси.

Фото: Анастасія Субота (instagram.com/awwsaturday)

Субота також розкрила свої параметри: "Зріст у мене 175 см. Важу я 58 кілограмів. Груди 68, талія, 62, стегна 93. Груди першого розміру".

Переможниця Міс Україна Всесвіт 2019 поїде представляти рідну країну на міжнародний конкурс Міс Всесвіт, який пройде в Лос-Анджелесі (США).

Фото: Анастасія Субота (instagram.com/awwsaturday)

Нагадаємо, Міс Україна 2019 Маргарита Паша заворожила пластикою пантери в підвісному шпагаті.