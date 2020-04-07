ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фантазія закінчується: Джамала нарікає на труднощі карантину з маленькою дитиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2020 - 14:28
Фантазія закінчується: Джамала нарікає на труднощі карантину з маленькою дитиною
Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зізналася, що їй вже складно придумувати, як розважати Еміра

Вагітна вдруге Джамала строго дотримується режиму самоізоляції і залишається вдома разом з чоловіком і сином. При цьому співачка намагається не сумувати і розважати своїх шанувальників - вона регулярно влаштовує онлайн-концерти та джем-сейшени з музикантами, виконуючи кавери на відомі хіти і свої пісні. Крім того, вона демонструє стильні луки навіть на карантині, і багато часу присвячує дворічному синочку Еміру. Однак на третьому тижні її фантазія почала виснажуватися!

Джамала поділилася кумедними фото з малюком і розповіла, чим вони займаються на карантині. На знімках одягнена в ніжно-рожевий пуловер артистка променисто посміхається, а ось Емір в блакитній кофточці виглядає серйозним і незадоволеним.

Знаменитість зізналася, що вже не знає, чим розважати дитину, і попросила допомоги у шанувальників.

Фантазія закінчується: Джамала нарікає на труднощі карантину з маленькою дитиною

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Фантазія закінчується. Діліться, як проводите час з вашими малюками вдома?
Мі —

  • збираємо конструктор,
  • малюємо;
  • ліпимо з пластиліну,
  • вчимо букви, кольори і т. д.


І, звичайно, дивимося мультики. І тут питання! Які порекомендуєте мультики для дитини 2 років? Я вже не можу одне і ті саме по колу. P. S. Вираз обличчя Еміра говорить про те, що справа дуже серйозна", - поділилася своїми проблемами Джамала.

Фантазія закінчується: Джамала нарікає на труднощі карантину з маленькою дитиною

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники зірки почали залюбки ділиться своїми порадами та варіантами, що подивитися і зробити з малюком вдома.

  • І ще -будувати халабуду
  • Ой, які очі у малюка виразні
  • У мене дівчинка, їй 3,6 року. Ми з самого початку їй включали радянські мультики, ну і Лунтика. Дивилася з задоволенням
  • Стара халабуда, не вігвам, а саме халабуда - всіх нас врятує
  • Бігаємо по квартирі ,граємо в хованки
  • Є класний мультик україномовний про трактора Джона
  • Кінетичний пісок дуже класна штука, овочі на липучках. Вчора ліпили пиріжки з тіста, а синуля колобка ( щастя переповнюло дитину), танцюємо
  • Все перераховане вами зробили і просто сходимо з розуму
  • Вулиця Сезам, Телепузики
  • З паперу клейте аплікації
  • взагалі діток дуже шкода... краще рішення - заміський будиночок. Зараз як ніколи стає дане бажання актуальним і усвідомленим

Фантазія закінчується: Джамала нарікає на труднощі карантину з маленькою дитиною

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала показала яскравий "карантинний" образ в платті і стильному капелюшку.

Королева: вагітна Джамала в оригінальному вбранні засвітила стрункі ніжки Складно зменшити обороти: Джамала розповіла про складнощі другої вагітності
Новини України Джамаласын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся