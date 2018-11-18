"Важко дихати, сил немає": Педан похвалився сходженням на гору Монблан

Відео: Олександр Педан про сходження на Монблан (Yotube-канал/Світське життя)

Популярний український телеведучий і блогер Олександр Педан похвалився сходженням на найвищу точку Європи. Про це він розповів Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Справжні чоловіки постійно доводять самі собі, що вони чоловіки. Я давно хотів на Монблан, і ось знайшов компанію. Це дуже важливо, тому що в гори, потрібно йти з людьми, яким ти довіряєш", - сказав він.

Скріншот з відео (Yotube-канал/Світське життя)

Більш того, Педан розповів, чому його "хитало" на останніх метрах вохсождени.

"Ми зробили сходження на найвищу точку Європи – 4810 метрів. І останні кілька останніх сотень метрів перепадів ти йдеш "хребтами". І ти йдеш, тебе "хитає" через висоту. Важко дихати, сил немає. Але ми піднялися", - підкреслив він.

Скріншот з відео (Yotube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, Олександр Педан повеселив своїх підписників, спародіювавши найпопулярніші публікації Instagram: це і вагітна Бейонсе, Кайлі Дженнер з дипломом, і народження четвертої дитини Кріштіану Роналду.

До речі, у відомого українського телеведучого, шоумена і блогера Олександра Педана особисте свято - селебріті відзначає 15-ту річницю свого весілля. В честь цього артист опублікував у своєму Instagram сімейну фотографію і зазначив, що час разом з коханою дружиною промчало, як одна мить.

Раніше Олександр Педан підкорив фанатів новим відеороликом, в якому він спародіював популярного російського видеоблогера Івана Рудского, більш відомого як Ивангай.

Відео: РБК-Україна