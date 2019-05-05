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"Ти любов моя!" Джамала зворушила романтичним фото з чоловіком в Грузії

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.05.2019 - 11:09
"Ти любов моя!" Джамала зворушила романтичним фото з чоловіком в Грузії
Джамала з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка повідомила, що прилетіла в Тбілісі у справах

Українська співачка Джамала не сидить на місці – вона із задоволенням подорожує по роботі, а рідкісні моменти сімейних поїздок вважає за щастя. Втім, на травневі свята багато українських зірок вирішили не засиджуватися вдома, а відправилися на відпочинок – хтось в Європу, а хтось ніжиться на пляжі в теплих краях. Джамала ж обрала Грузію – місце, яке артистка любить усією душею. Зворушливим романтичним кадром в ніжних обіймах коханого чоловіка Бекіра Сулейманова вона поділилася в Instagram.

Джамала заінтригувала заявою про те, що приїхала в Тбілісі не просто так, а по роботі, вона передчуває нові зустрічі та знайомства, чому несказанно рада, але найбільше її зворушило спілкування з друзями.

"Грузія, ти любов моя! Тільки з тобою можна так: прилетіти, побачити і обійняти Марину Карпій та Джіджі Дедаламазішвілі, поцілувати, обіймати тисячу разів Ніколаса, помчати на студію... Нові знайомства, зустрічі! З ким і як? Все розповім пізніше!" - пообіцяла зірка.

&quot;Ти любов моя!&quot; Джамала зворушила романтичним фото з чоловіком в Грузії

Джамала з чоловіком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники артистки розділили її захоплення з приводу гостинної і мальовничої Грузії, а також були вражені душевним фотосетом з чоловіком – навіть через екран вони відчули теплоту і гармонію, що панує у парі.

"Так, Грузія - чудово! А кухня, а кухня!", "Дуже гарні!", "Найкраща пара!", "Щось більше, ніж просто любов", "Вау, як красиво, і ти, і чоловік", "Прекрасні!", "Супер! Відмінно провести цей час з користю і задоволенням і гарної погоди", - писали коментатори.

Раніше Джамала показала музичні таланти маленького синочка Еміра-Рахмана. Нещодавно малюкові виповнився рік і його зіркова мама, нарешті, відкрила  шанувальникам обличчя дитини.

Нагадаємо, що Джамала підкорила мережу танцювальними здібностями однорічного синочка під її нову пісню - "Solo".

До речі, Джамала з маленьким Еміром-Рахманом помилувалися запашними квітучими магноліями.

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