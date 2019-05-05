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"Ты любовь моя!" Джамала растрогала романтичным фото с мужем в Грузии

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2019 - 11:07
"Ты любовь моя!" Джамала растрогала романтичным фото с мужем в Грузии
Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица сообщила, что прилетела в Тбилиси по делам

Украинская певица Джамала не сидит на месте – она с удовольствием путешествует по работе, а редкие моменты семейных поездок считает за счастье. Впрочем, на майские праздники многие украинские звезды решили не засиживаться дома, а отправились на отдых – кто-то в Европу, а кто-то нежится на пляже в теплых краях. Джамала же выбрала Грузию – место, которое артистка любит всей душой. Трогательным романтическим кадром в нежных объятиях любимого мужа Бекира Сулейманова она поделилась в Instagram.

Джамала заинтриговала заявлением о том, что приехала в Тбилиси не просто так, а по работе, она предвкушает новые встречи и знакомства, чему несказанно рада, но больше всего ее растрогало общение с друзьями.

"Грузия, ты любовь моя! Только с тобой можно так: прилететь, увидеть и обнять Марину Карпий и Джиджи Дедаламазишвили, поцеловать, затискать тысячу раз Николаса, помчать на студию... Новые знакомства, встречи! С кем и как? Все расскажу позже!" - пообещала звезда.

&quot;Ты любовь моя!&quot; Джамала растрогала романтичным фото с мужем в Грузии

Джамала с мужем (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники артистки разделили ее восторг по поводу гостеприимной и живописной Грузии, а также были впечатлены душевным фотосетом с мужем – даже через экран они ощутили теплоту и гармонию, царящую в паре.

"Да, Грузия - прекрасно! А кухня, а кухня!", "Дуже гарні!", "Найкраща пара!", "Нечто больше, чем просто любовь", "Вау, как красиво, и ты, и муж", "Прекрасні!", "Супер! Отлично провести это время, с пользой и удовольствием и хорошей погоды", - писали комментаторы.

Ранее Джамала показала музыкальные таланты маленького сыночка Эмира-Рахмана. Недавно малышу исполнился годик и его звездная мама, наконец-то, окрыла поклонникам лицо ребенка.

Напомним, что Джамала покорила сеть танцевальными способностями годовалого сыночка под ее новую песню - "Solo". 

Кстати,  Джамала с маленьким Эмиром-Рахманом полюбовались благоухающими цветущими магнолиями

Состояние любви: Джамала растрогала откровениями о муже и сыне Семейный уикенд: Джамала умилила трогательными кадрами с мужем и сыном
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