"Ти ж лопнеш": Леся Нікітюк показала, як солодко порушує дієту (фото)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк також показала стильний повсякденний образ

Леся Нікітюк любить час від часу похвалитися своїми смачними обідами-сніданками. Телеведуча іноді зазначає, що її можна назвати ласунам. Незважаючи на це, Никитюк знаходиться у відмінній формі. Ведуча ходить в зал і намагається дотримуватися здорового харчування. Однак, іноді дозволяє собі приємності.

Так, на своїй instagram-сторінці Леся Нікітюк опублікувала серію нових "ранкових" фото, на яких не тільки черговий стильний образ демонструє, але і вкусняшка хвалиться. Никитюк влаштувала собі "свято", пригостившись латте, а також тістечками. При цьому перед Никитюк бачимо цілий "арсенал" солодощів.

"Мама, я покушала", - як завжди, з гумором підписала знімки Нікітюк.

Леся Нікітюк дозволила собі порушити дієту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, телеведуча вибрала дуже стильний повсякденний образ. На Нікітюк – візерунковий короткий топ з довгими рукавами бежевого кольору, цей елемент гардеробу вигідно підкреслює плоский животик телеведучої. Також сині джинси, лаконічні прикраси, макіяж з акцентом на очі і проста щоденна укладання.

Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її нові фото:

"Не покушала, а як справжня україночка, понадкусювала))"

"Відразу видно - модель і красуня"

"Леся умничка! Впевнена, що з'їв тільки одне печіво, все інше з'їли друзяки))"

"Все видно дуже смачно, але як потім фігура?"

"Кумедні фото) На правій руці помітила обручку, ти виходиш заміж?"

"Шикарна Леся)"

"Мені б так щоранку їсти"

"Леська, як ти залишаєшся в формі після таких тортиків?"

"Дитинко, ти ж лопнишь"

"Леся тебе треба трошки відгодувати, худенька"

"Ну як ти така струнка і весь час тортики їси?!"

"Кофточка до кави!"

"Леся, яка ж ти розумниця!"

Нагадаємо, що на вихідних Нікітюк відпочивала в рідному місті - Хмельницьому. Де також зустріла День Матері 12 травня. Телеведуча зробила багато фото і відео зі своєю мамою Катериною, яку ніжно називає "моя Кет". На честь свого приїзду Нікітюк навіть влаштувала фотосесію з рідними. Більш того, особливе місце на знімках Лесі займає її улюбленець - собачка Рафік.

На одному з таких фото Леся позує, лежачи на узорному простирадлі. Цікавр, що саме на цьому знімку шанувальники телеведучої переплутали її з Сарою Джесікою Паркер.