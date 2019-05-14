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"Ти ж лопнеш": Леся Нікітюк показала, як солодко порушує дієту (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.05.2019 - 13:26
"Ти ж лопнеш": Леся Нікітюк показала, як солодко порушує дієту (фото)
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк також показала стильний повсякденний образ

Леся Нікітюк любить час від часу похвалитися своїми смачними обідами-сніданками. Телеведуча іноді зазначає, що її можна назвати ласунам. Незважаючи на це, Никитюк знаходиться у відмінній формі. Ведуча ходить в зал і намагається дотримуватися здорового харчування. Однак, іноді дозволяє собі приємності.

Так, на своїй instagram-сторінці Леся Нікітюк опублікувала серію нових "ранкових" фото, на яких не тільки черговий стильний образ демонструє, але і вкусняшка хвалиться. Никитюк влаштувала собі "свято", пригостившись латте, а також тістечками. При цьому перед Никитюк бачимо цілий "арсенал" солодощів.

"Мама, я покушала", - як завжди, з гумором підписала знімки Нікітюк.

Леся Нікітюк

&quot;Ти ж лопнеш&quot;: Леся Нікітюк показала, як солодко порушує дієту (фото)

Леся Нікітюк дозволила собі порушити дієту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, телеведуча вибрала дуже стильний повсякденний образ. На Нікітюк – візерунковий короткий топ з довгими рукавами бежевого кольору, цей елемент гардеробу вигідно підкреслює плоский животик телеведучої. Також сині джинси, лаконічні прикраси, макіяж з акцентом на очі і проста щоденна укладання.

Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її нові фото:

  • "Не покушала, а як справжня україночка, понадкусювала))"
  • "Відразу видно - модель і красуня"
  • "Леся умничка! Впевнена, що з'їв тільки одне печіво, все інше з'їли друзяки))"
  • "Все видно дуже смачно, але як потім фігура?"
  • "Кумедні фото) На правій руці помітила обручку, ти виходиш заміж?"
  • "Шикарна Леся)"
  • "Мені б так щоранку їсти"
  • "Леська, як ти залишаєшся в формі після таких тортиків?"
  • "Дитинко, ти ж лопнишь"
  • "Леся тебе треба трошки відгодувати, худенька"
  • "Ну як ти така струнка і весь час тортики їси?!"
  • "Кофточка до кави!"
  • "Леся, яка ж ти розумниця!"

Нагадаємо, що на вихідних Нікітюк відпочивала в рідному місті - Хмельницьому. Де також зустріла День Матері 12 травня. Телеведуча зробила багато фото і відео зі своєю мамою Катериною, яку ніжно називає "моя Кет". На честь свого приїзду Нікітюк навіть влаштувала фотосесію з рідними. Більш того, особливе місце на знімках Лесі займає її улюбленець - собачка Рафік.

На одному з таких фото Леся позує, лежачи на узорному простирадлі. Цікавр, що саме на цьому знімку шанувальники телеведучої переплутали її з Сарою Джесікою Паркер.

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