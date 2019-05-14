"Ты же лопнешь": Леся Никитюк показала, как сладко нарушает диету (фото)

Никитюк также показала стильный повседневный образ
Леся Никитюк любит время от времени похвастаться своими вкусными обедами-завтраками. Телеведущая иногда отмечает, что ее можно назвать сладкоежкой. Несмотря на это, Никитюк находится в отличной форме. Ведущая ходит в зал и старается придерживаться здорового питания. Однако, иногда позволяет себе приятности.
Так, на своей instagram-страничке Леся Никитюк опубликовала серию новых "утренних" фото, на которых не только очередной стильный образ демонстрирует, но и вкусняшками хвастается. Никитюк устроила себе "праздник", угостившись латте, а также пирожными. При этом перед Никитюк видим целый "арсенал" сладостей.
"Мама, я покушала", - как всегда, с юмором подписала снимки Никитюк.
Леся Никитюк позволила себе нарушить диету (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
К слову, телеведущая выбрала очень стильный повседневный образ. На Никитюк – узорный короткий топ с длинными рукавами бежевого цвета, этот элемент гардероба выгодно подчеркивает плоский животик телеведущей. Также синие джинсы, лаконичные украшения, мейкап с акцентом на глаза и простая ежедневная укладка.
Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новые фото:
Напомним, что на выходных Никитюк отдыхала в родном городе - Хмельницкий. Где также встретила День Матери 12 мая. Телеведущая сделала много фото и видео со своей мамой Екатериной, которую нежно называет "моя Кэт". В честь своего приезда Никитюк даже устроила фотосессию с родными. Более того, особенное место на снимках Леси занимает ее любимчик - собачка Рафик.
На одном из таких фото Леся позирует, лежа на узорном покрывале. Интересно, что именно на этом снимке поклонники телеведущей перепутали ее с Сарой Джессикой Паркер.