Красуні і красунчик: сонячна Леся Нікітюк яскраво відзначила День матері
Леся Нікітюк показала нове сімейне фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Нікітюк порадувала дописувачів новим знімком з родиною
Популярна телеведуча і блогер Леся Нікітюк відзначила День матері разом зі своєю родиною. Нікітюк опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.
На фото видно, що Леся сидить на пледі разом зі своєю мамою Катериною, племінницею, і її псом Рафчиком.
"З Днем матері!" - підписала фото Нікітюк, яка намагається частіше приїжджати в рідний Хмельницький і проводити час з рідними і близькими.
Леся Нікітюк показала нове сімейне фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі також прокоментували цю фотографію.
- Спасибі всім мамам за любов, турботу, ласку і за добру, мудру підказку. Поки вони поруч ми ще діти. Здоров'я всім мамам. Зі святом!
- Які ви красиві. Просто супер;
- Три покоління чудових дівчат, які гарні!
- Вітаю твою маму;
- Бережіть своїх мам;
- Ти випромінюєш світ своєю душею! Я бачу по очах! І привітай свою маму від мене! Вона прекрасна і красива, як і ти!!!
- Леся, ти будеш прекрасною мамою;
- На матусю схожі;
- Красуня;
- Сім'я дуже красива;
- Троє найкрасивіших блондинок;
- Як я люблю твої фото з сім'єю і матусею. Дай бог їй здоров'я;
- Дуже щире і яскраве фото;
- Здоров'я і многії літа мамі! Бережіть її!
- Вітаю вашу красиву матусю. Бажаю їй щастя;
- Три красуні і красень.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк порадувала щасливим фото з Іспанії. Вона приїхала в сонячне місто Віго.
Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк розповіла про причини розставання зі своїм нареченим.