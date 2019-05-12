Красуні і красунчик: сонячна Леся Нікітюк яскраво відзначила День матері

Леся Нікітюк показала нове сімейне фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк порадувала дописувачів новим знімком з родиною

Популярна телеведуча і блогер Леся Нікітюк відзначила День матері разом зі своєю родиною. Нікітюк опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.

На фото видно, що Леся сидить на пледі разом зі своєю мамою Катериною, племінницею, і її псом Рафчиком.

"З Днем матері!" - підписала фото Нікітюк, яка намагається частіше приїжджати в рідний Хмельницький і проводити час з рідними і близькими.

Леся Нікітюк показала нове сімейне фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі також прокоментували цю фотографію.

Спасибі всім мамам за любов, турботу, ласку і за добру, мудру підказку. Поки вони поруч ми ще діти. Здоров'я всім мамам. Зі святом!

Які ви красиві. Просто супер;

Три покоління чудових дівчат, які гарні!

Вітаю твою маму;

Бережіть своїх мам;

Ти випромінюєш світ своєю душею! Я бачу по очах! І привітай свою маму від мене! Вона прекрасна і красива, як і ти!!!

Леся, ти будеш прекрасною мамою;

На матусю схожі;

Красуня;

Сім'я дуже красива;

Троє найкрасивіших блондинок;

Як я люблю твої фото з сім'єю і матусею. Дай бог їй здоров'я;

Дуже щире і яскраве фото;

Здоров'я і многії літа мамі! Бережіть її!

Вітаю вашу красиву матусю. Бажаю їй щастя;

Три красуні і красень.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк порадувала щасливим фото з Іспанії. Вона приїхала в сонячне місто Віго.

Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк розповіла про причини розставання зі своїм нареченим.