Лесю Нікітюк переплутали з Сарою Джессікою Паркер на стильному фото

Нікітюк також блиснула стрункою фігурою і плоским животиком
Леся Нікітюк вирушила на вихідні до батьків у рідне місто Хмельницький. Зокрема, День Матері 12 травня популярна українська телеведуча зустріла зі своєю мамою Катериною. Нікітюк публікувала дуже багато фото і відео на своїй instagram-сторінці. Особливо в розділі сторіз.
Так, Нікітюк з рідними організувала пікнік на природі. Телеведуча показала дуже барвисті фото – немов з рекламного буклету. Зелена підстрижена галявина, розстелене рядно в орнаментах. З "декору" – букет бузку, пляшка шампанського і навіть горщик із квітами. До речі, в гості до мами Леся Нікітюк виїхала зі своїм домашнім улюбленцем – білосніжним песиком Рафіком. Ведуча так сильно до нього причепилася, що буквально в кожну поїздку бере з собою.
Особливо шанувальникам Нікітюк сподобалося дуже яскраве фото, де їх улюблениця лежить на покривалі одна. При цьому на телеведучій – строката блузка, підперезана на плоскому животику. А також прості сині джинси. Образ доповнюють лаконічні золоті прикраси і відсутність макіяжу.
"Як класно приїхати додому, до батьків, до сім‘ї!!! Накормлять напоять ще й сфотографують", - підписала знімок Леся.
Яскрава Леся Нікітюк в рідному Хмельницькому (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями. Цікаво, що деякі не впізнали на знімку свою улюбленицю і почали порівнювати її з актрисою культового серіалу "Секс у великому місті" – Сарою Джесікою Паркер.
Сара Джессіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Нагадаємо, що Леся Нікітюк порадувала щасливим фото з Іспанії. Вона приїхала в сонячне місто Віго.
Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк розповіла про причини розставання зі своїм нареченим.