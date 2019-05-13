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Лесю Нікітюк переплутали з Сарою Джессікою Паркер на стильному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2019 - 12:26
Лесю Нікітюк переплутали з Сарою Джессікою Паркер на стильному фото
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк також блиснула стрункою фігурою і плоским животиком

Леся Нікітюк вирушила на вихідні до батьків у рідне місто Хмельницький. Зокрема, День Матері 12 травня популярна українська телеведуча зустріла зі своєю мамою Катериною. Нікітюк публікувала дуже багато фото і відео на своїй instagram-сторінці. Особливо в розділі сторіз.

Так, Нікітюк з рідними організувала пікнік на природі. Телеведуча показала дуже барвисті фото – немов з рекламного буклету. Зелена підстрижена галявина, розстелене рядно в орнаментах. З "декору" – букет бузку, пляшка шампанського і навіть горщик із квітами. До речі, в гості до мами Леся Нікітюк виїхала зі своїм домашнім улюбленцем – білосніжним песиком Рафіком. Ведуча так сильно до нього причепилася, що буквально в кожну поїздку бере з собою.

Особливо шанувальникам Нікітюк сподобалося дуже яскраве фото, де їх улюблениця лежить на покривалі одна. При цьому на телеведучій – строката блузка, підперезана на плоскому животику. А також прості сині джинси. Образ доповнюють лаконічні золоті прикраси і відсутність макіяжу.

"Як класно приїхати додому, до батьків, до сім‘ї!!! Накормлять напоять ще й сфотографують", - підписала знімок Леся.

Леся Нікітюк

Яскрава Леся Нікітюк в рідному Хмельницькому (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники телеведучої поспішили засипати її захопленими коментарями. Цікаво, що деякі не впізнали на знімку свою улюбленицю і почали порівнювати її з актрисою культового серіалу "Секс у великому місті" – Сарою Джесікою Паркер.

  • "Красива, прямо фотомодель"
  • "Ще і стильне фото вийшло"
  • "Леська, ти супер"
  • "Богиня"
  • "Красотулька"
  • "Чудова дівчина"
  • "Схожа на Сару Джесіку Паркер"
  • "Здалося, що це Сара Джессіка Паркер – в кращі роки "Секс в місті"
  • "Сама ніжність, ви красуня"
  • "Леся, не впізнала. А Сара Джессіка Паркер в курсі, що ви викладаєте її фото у себе?))"
  • "Гарна україночка"
  • "Я теж люблю їздити до батьків. Так нагодують, що потім ніжки підібгав і покотився до себе назад"

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк порадувала щасливим фото з Іспанії. Вона приїхала в сонячне місто Віго.

Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк розповіла про причини розставання зі своїм нареченим.

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