"Твої одкровення лякають": Кароль спантеличила мережу пікантними фото

Фотознімки української співачки стають все "гарячіше"
Тіна Кароль остаточно змінила ніжний образ романтичної дівчини на фатальну красуню. Вона без сорому публікує кадри з відвертих фотозйомок, на яких вона позує на камеру в сексуальних вбраннях, які максимально відкривають її тіло. Залишаючи недомовленість і загадку, Тіна спокушає своїми формами підписників в Instagram - чергове її фото б'є рекорди популярності і обговорення. В центрі кадру на ліжку з білосніжними простирадлами розмістилася Тіна в чорній сукні-сітці, оголивши плечі і показавши глибоке декольте, так що фолловери змогли розглянути її груди практично повністю.
Фото: Спокуслива Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Пеідписники прийшли в захват і занепокоєння від одкровень поп-діви і одразу ж обсипали її публікацію компліментами.
Скріншот: Коментарі до посту Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники відзначили при цьому сумний погляд вокалістки і висловили стурбованість раптовою зміною її іміджу.
Нагадаємо, що Тіна Кароль не так давно роздражнила шанувальників "хижим" нарядом. Надівши стильний образ вона позувала в незвичайній обстановці, а її погляд шанувальники порівняли з поглядом пантери перед стрибком.
Крім того, виконавиця викладає пікантні знімки з відвертих фотосесій все частіше, чим радує фанатів. Так Тіна Кароль заінтригувала підписників в соцмережах, показавши фото з неймовірно глибоким декольте.
Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, показавши стрункі ніжки.