"Твої одкровення лякають": Кароль спантеличила мережу пікантними фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фотознімки української співачки стають все "гарячіше"

Тіна Кароль остаточно змінила ніжний образ романтичної дівчини на фатальну красуню. Вона без сорому публікує кадри з відвертих фотозйомок, на яких вона позує на камеру в сексуальних вбраннях, які максимально відкривають її тіло. Залишаючи недомовленість і загадку, Тіна спокушає своїми формами підписників в Instagram - чергове її фото б'є рекорди популярності і обговорення. В центрі кадру на ліжку з білосніжними простирадлами розмістилася Тіна в чорній сукні-сітці, оголивши плечі і показавши глибоке декольте, так що фолловери змогли розглянути її груди практично повністю.

Фото: Спокуслива Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пеідписники прийшли в захват і занепокоєння від одкровень поп-діви і одразу ж обсипали її публікацію компліментами.

Скріншот: Коментарі до посту Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна, такі твої одкровення лякають і радують одночасно

А сукня, то все нижче і нижче

Чудова

Чомусь в цьому фото стільки смутку..

Ти тут така ніжна, прям, як трояндочка або якийсь такий квітка

Така ніжна

Ідеальна

Така красива, тендітна

Прекрасне фото, а ньому якась таємниця

Шанувальники відзначили при цьому сумний погляд вокалістки і висловили стурбованість раптовою зміною її іміджу.

Нагадаємо, що Тіна Кароль не так давно роздражнила шанувальників "хижим" нарядом. Надівши стильний образ вона позувала в незвичайній обстановці, а її погляд шанувальники порівняли з поглядом пантери перед стрибком.

Крім того, виконавиця викладає пікантні знімки з відвертих фотосесій все частіше, чим радує фанатів. Так Тіна Кароль заінтригувала підписників в соцмережах, показавши фото з неймовірно глибоким декольте.

Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, показавши стрункі ніжки.