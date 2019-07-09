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"Твої одкровення лякають": Кароль спантеличила мережу пікантними фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.07.2019 - 14:26
"Твої одкровення лякають": Кароль спантеличила мережу пікантними фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фотознімки української співачки стають все "гарячіше"

 Тіна Кароль остаточно змінила ніжний образ романтичної дівчини на фатальну красуню. Вона без сорому публікує кадри з відвертих фотозйомок, на яких вона позує на камеру в сексуальних вбраннях, які максимально відкривають її тіло. Залишаючи недомовленість і загадку, Тіна спокушає своїми формами підписників в Instagram - чергове її фото б'є рекорди популярності і обговорення. В центрі кадру на ліжку з білосніжними простирадлами розмістилася Тіна в чорній сукні-сітці, оголивши плечі і показавши глибоке декольте, так що фолловери змогли розглянути її груди практично повністю.

&quot;Твої одкровення лякають&quot;: Кароль спантеличила мережу пікантними фото

Фото: Спокуслива Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пеідписники прийшли в захват і занепокоєння від одкровень поп-діви і одразу ж обсипали її публікацію компліментами.

 

Скріншот: Коментарі до посту Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Тіна, такі твої одкровення лякають і радують одночасно
  • А сукня, то все нижче і нижче
  • Чудова
  • Чомусь в цьому фото стільки смутку..
  • Ти тут така ніжна, прям, як трояндочка або якийсь такий квітка
  • Така ніжна
  • Ідеальна
  • Така красива, тендітна
  • Прекрасне фото, а ньому якась таємниця

Шанувальники відзначили при цьому сумний погляд вокалістки і висловили стурбованість раптовою зміною її іміджу.
Нагадаємо, що Тіна Кароль не так давно роздражнила шанувальників "хижим" нарядом. Надівши стильний образ вона позувала в незвичайній обстановці, а її погляд шанувальники порівняли з поглядом пантери перед стрибком.

Крім того, виконавиця викладає пікантні знімки з відвертих фотосесій все частіше, чим радує фанатів. Так Тіна Кароль заінтригувала підписників в соцмережах, показавши фото з неймовірно глибоким декольте.

Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, показавши стрункі ніжки.

"Навіщо приховувала?": Тіна Кароль показала, як насправді виглядає її фігура "Які ноги і стегна!" Тіна Кароль оголилася на камеру, викликавши фурор
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