"Тропікана-жінка": молода мама Лобода захопила мережу, показавши груди і сідниці

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Прихильники Лободи буквально засипали її захопленими коментарями

Світлана Лобода довгий час інтригувала шанувальників, не розкриваючи місце свого зимового відпочинку, тепер же зірка "запалює" фанатів відвертими знімками з Мальдів. Зазначимо, що на райський курорт співачка відправилася разом зі своєю старшою 7-річною донькою Євою. До цього виконавиця лише уточнювала, що летить з дівчинкою до океану.

Так, на своїй instagram-сторінці Лобода опублікувала дійсно гарячі фото, на яких Світлана позує у відвертій позі. Співачка нахилилася вперед до об'єктива камери, демонструючи ідеальні форми — об'ємні груди і округлі сідниці.

Тут слід нагадати, що не так давно (24 травня 2018) у Лободи народилася друга дівчинка — Тільда. Хто є батьком дитини, поки що Світлана так і не зізналася.

Спекотна Світлана Лобода на Мальдівах (фото: instagram.com/lobodaofficial)

При цьому фото співачка супроводила наступною приказкою: "No shoes, no news" (дослівний переклад з англійської — "Без взуття, без новин"). До речі, це негласний девіз відпочиваючих на Мальдівах. Адже вважається, що на казковому курорті ти розслабляєшся настільки, що забуваєш про всі проблеми. На Мальдівах немає ніяких газет, телебачення та радіо, тобто новин. Крім того, за весь час відпочинку туристи можуть забути навіть про взуття, так як білосніжний пісок служить в якості підлоги навіть в місцевих ресторанах.

Світлана Лобода демонструє ідеальні форми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники співачки прийшли в захват від нових знімків.

"Дівчина з Playboy", — пише tanannia.

"Шикарна Ло", — зазначає geniucha.

"Втілення ідеальності", — пише about.ldr.

"Тропікана-жінка", — погоджується liora.goldenberg.

"Найчарівніша і найпривабливіша дама", — захоплюється leravetokhina123.

"Вааау! Моя ранкова мотивація на весь день!" — дякує elenamirdieva.

"Бомбезна", — пише protivnaya.

До речі, у своїй instagram-сторіз Лобода опублікувала кілька цікавих знімків, на яких написала, мовляв, вона вже повертається додому. Також є фото Єви, зроблене, швидше за все, в літаку. Так що можливо, що казкова відпустка Лободи на Мальдівах вже завершилася і зірка незабаром приступить до роботи.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Зазначимо, що Лобода — не єдина серед зірок шоу-бізнесу поділилася пікантними фото з відпочинку. Своїми спортивними формами вже похвалилися Полякова, Каменських, Астаф'єва, Осадча та інші.

У спеціальному опитуванні LITE пропонує вибрати саму пекучу "міс бікіні 2019".

Також нагадаємо, що до цього Лобода зачарувала кумедними фото з донькою.

Лобода: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)