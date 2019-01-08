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"Маленькая обезьянка": Лобода очаровала забавными фото с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2019 - 11:07
"Маленькая обезьянка": Лобода очаровала забавными фото с дочкой
Фото: Светлана Лобода с дочкой (instagram.com/lobodaofficial)

Певица отдыхает на экзотических островах

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая восхитила фанов потрясающей растяжкой на Мальдивах, порадовала поклонников новыми забавными снимками со старшей дочерью — семилетней Евой. Милыми фотографиями артистка поделилась на своей странице в Instagram. Забавно, что некоторые поклонники сравнили девочку с известным книжным персонажем Маугли.

На снимках Светлана стоит у дерева, на которое забралась Ева. Артистка одета в белую майку, также на ней солнцезащитные очки. Малышка же щеголяет в футболке и джинсовом комбинезоне, а на голове у нее повязана бандана.

Дочка Лободы

Фото: Светлана Лобода с дочкой (instagram.com/lobodaofficial)

"Маленькая обезьянка", - любовно подписала фото Лобода.

Кадры были сделаны на Мальдивах, где сейчас отдыхает украинская звезда. 

&quot;Маленькая обезьянка&quot;: Лобода очаровала забавными фото с дочкой

Фото: Светлана Лобода с дочкой (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики умилились смешным снимкам. В комментариях они отметили, что мама и дочка очень красивые, и что Ева очень похожа на мамочку.

"Какие же вы классные, хорошего дня", "Красотки", "Сегодня весь день буду смотреть на это фото, ведь оно такое, что даже не объяснить", "У вас очень славная дочь. Очень приятно за вами наблюдать", "Восхитительно красивые", "Поднимаете настроение. Отличного вам дня, любимые", "Маугли и Багира", "Вы такие....словами не передать", "Две красотки", "Загорели, красавицы", Вы прелестные, Очаровательные и позитивные!!! Каждый день листаю фото и видео и немогу насмотреться! Счастья вам и много улыбок", - пишут фаны.

&quot;Маленькая обезьянка&quot;: Лобода очаровала забавными фото с дочкой

&quot;Маленькая обезьянка&quot;: Лобода очаровала забавными фото с дочкой

Скриншоты комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее Светлана Лобода обеспокоила поклонников атмосферным фото. Она оставила интригующую подпись, которая заставила поклонников начать беспокоиться за душевное состояние звезды.

Мы также писали о том, что директор Лободы Нателла Крапивина рассказала всю правду о певице.

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