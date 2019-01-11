"Тропикана-женщина": молодая мама Лобода восхитила сеть, показав грудь и ягодицы

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники Лободы буквально засыпали ее восторженными комментариями

Светлана Лобода долгое время интриговала поклонников, не раскрывая место своего зимнего отдыха, теперь же звезда "зажигает" фанатов откровенными снимками с Мальдив. Отметим, что на райский курорт певица отправилась вместе со своей старшей 7-летней дочкой Евой. До этого исполнительница лишь уточняла, что летит с малышкой к океану.

Так, на своей instagram-страничке Лобода опубликовала действительно горячие фото, на которых Светлана позирует в откровенной позе. Певица наклонилась вперед к объективу камеры, демонстрируя идеальные формы — объемную грудь и округлые ягодицы.

Здесь следует напомнить, что не так давно (24 мая 2018) у Лободы родилась вторая девочка — Тильда. Кто является отцом ребенка, пока что Светлана так и не призналась.

Знойная Светлана Лобода на Мальдивах (фото: instagram.com/lobodaofficial)

При этом фото певица сопроводила следующей поговоркой: "No shoes, no news" (дословный перевод с английского — "Без обуви, без новостей"). Кстати, это негласный девиз отдыхающих на Мальдивах. Ведь считается, что на сказочном курорте ты расслабляешься настолько, что забываешь обо всех проблемах. На Мальдивах нет никаких газет, телевиденья и радио, то есть новостей. Кроме того, за все время отдыха туристы могут забыть даже об обуви, так как белоснежный песок служит в качестве пола даже в местных ресторанах.

Светлана Лобода демонстрирует идеальные формы (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от новых снимков.

"Девушка с Playboy", — пишет tanannia.

"Шикарна Ло", — отмечает geniucha.

"Воплощение идеальности", — пишет about.ldr.

"Тропикана-женщина", — соглашается liora.goldenberg.

"Самая обаятельная и привлекательная дама", — восхищается leravetokhina123.

"Вааау! Моя утренняя мотивация на весь день!" — благодарит elenamirdieva.

"Бомбезная", — пишет protivnaya.

Кстати, в своей instagram-сториз Лобода опубликовала также несколько интересных снимков, на которых написала, мол, она уже возвращается домой. Также есть фото Евы, сделанное, скорее всего, в самолете. Так что возможно, что сказочный отпуск Лободы на Мальдивах уже завершился и звезда вскоре приступит к работе.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Отметим, что Лобода — не единственная среди звезд шоу-бизнеса поделилась пикантными фото с отдыха. Своими спортивными формами уже похвастались Полякова, Каменских, Астафьева, Осадчая и другие.

В специальном опросе LITE предлагает выбрать самую жгучую "мисс бикини 2019".

Также напомним, что до этого Лобода очаровала забавными фото с дочкой.

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