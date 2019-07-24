Три красуні: Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими доньками

52-річна актриса разом з доньками прикрасила обкладинку глянцю
Знаменита українська актриса Ольга Сумська у свої 52 роки постійно захоплює квітучим і молодим зовнішнім виглядом і нев'янучою красою. У неї дві вже дорослі доньки, яким явно передалися гени зіркової мами, адже вони теж справжні красуні. Нещодавно артистка разом з доньками прикрасила обкладинку глянцевого видання Viva, а також знялася в яскравій і стильній фотосесії. Парою кадрів вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для обкладинки красуні вибрали однакові брючні костюми червоних відтінків і босоніжки в тон. Ольга сидить у кріслі, 29-річна Антоніна Паперна стоїть позаду неї, а молодша дочка, 17-річна Ганна Борисюк примостилася на ручці крісла біля мами.
Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)
На другому фото вони позують у стильних тренчах бежевих тонів і туфлях на підборах. Мама з дочками підкреслили стрункі талії поясами, а довге волосся всі залишили розпущеним.
Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)
Шанувальники прийшли в повний захват від барвистої сімейної фотосесії і залишили безліч компліментів. Багато відзначили, що Тоня - копія зіркової мами, а ось Аня дуже схожа на батька, Віталія Борисюка.
Зазначимо, що Паперна також стала актрисою, проте живе і працює в Москві. Аня ж в цьому році закінчила школу.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка Віталія Борисюка, якому виповнилося 56 років.
Раніше Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не усім шанувальникам.
Також акторка Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні. Молодша дочка актриси Анна закінчила школу.