"Три грації": Оля Полякова показала, з ким розважається в Майамі

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Знамениті красуні відображені без макіяжу

Популярна українська співачка, "королева ночі" Оля Полякова, яка днями захопила шанувальників стрункою фігурою і нескінченними ногами, показала, з ким вона проводить час на відпочинку в Майамі. Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ньому вона зображена з екс-солісткою групи "ВІА Гра" Сантою Дімопулос та відомим українським дизайнером Наталією Зінько. Дівчата позують без грама макіяжу і задоволено посміхаються.

"Три грації "випадково у Майамі", - підписала кадр Полякова.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники закидали співачку компліментами, не обійшлося і без згадок групи "ВІА Гра", оскільки дівчата якраз брюнетка, руда и блондинка.

"Дуже красиві! А блондинка взагалі чарівна", "Олю, ти красуня!))", "БОГИНІ", "Як завжди богиня", "найкрасивіша в світі", "Прям Віагра якась)", "Дівчата ви красуні)))", "Три Дівиці біля вікна)))", "Клас, дівчатка без косметики...дуже мило! 18 років...не більше", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів: (instagram.com/polyakovamusic)

Санта Дімопулос на своїй сторінці також поділилася спільним знімком з Зінько, подякувавши їй за чудовий вечір. Мабуть, як данина поваги символу нового 2019 року дівчата почепили на носи забавні свинячі п'ятачки.

Фото: (instagram.com/santadimopulos)

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова поскаржилася на відпочинок в Альпах. Артистку засмутили погода, готель, а також нездужання молодшої дочки Аліси.

До речі, відома співачка Дуа Ліпа вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера. Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливому міні-платті бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько.

Відео РБК-Україна