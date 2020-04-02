Зваблива Леся Нікітюк в короткому топі засвітила плоский животик на постільному фото

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала пікантні фото зі спальні

Леся Нікітюк під час карантинних буднів не забуває підігрівати інтерес шанувальників гарячими та провокаційними фото і відео. До речі, навіть процес прибирання вдома вона перетворила на справжнє видовище, адже в кінці ролика своїх домашніх турбот постала перед шанувальниками напівоголеною у ванній! Новий фотосет Леді Ле не став винятком – навіть в домашній обстановці ведуча розбурхує фантазію підписників в Instagram пікантними знімками. І в цей раз влаштувала фотосесію в ліжку.

Леся зображена в короткому бежевому топі і облягаючих шортах в тон. Комплект вдало підкреслив стрункі форми зірки і її ідеальною плоский животик. Вона розташувалася на ліжку в обнімку з улюбленцем – песиком Рафіком. Леся завбачливо зробила два фото в різних ракурсах, і поцікавилася, яке з них краще?

Всього за пару годин постільний фотосет ведучої набрав понад 3 500 коментарів і близько 98 тис. "лайків". Шанувальники насилу змогли визначитися з вибором. Але зійшлися на думці, що Леді Ле виглядає чудово.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Молода садівниця: Леся Нікітюк в пікантному вбранні засвітила округлі форми

Красуня

Леся, ви просто бомба

Ти дуже гарна

Обидві вогонь

На 2 Рафік як король, а ви на двох гарні

Сексуальна

Обидві класні фотки. Ну, напевно, цифра два, якщо вам потрібно буде вибір. Ви прекрасні

Обидві хороші

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк два рази зустрілася в прям ефірі зі своїм кумиром Джаредом Лето. Музикант впізнав українську ведучу і трохи поговорив з нею під час онлайн-трансляції.