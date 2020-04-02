ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зваблива Леся Нікітюк в короткому топі засвітила плоский животик на постільному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2020 - 20:56
Зваблива Леся Нікітюк в короткому топі засвітила плоский животик на постільному фото
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала пікантні фото зі спальні

Леся Нікітюк під час карантинних буднів не забуває підігрівати інтерес шанувальників гарячими та провокаційними фото і відео. До речі, навіть процес прибирання вдома вона перетворила на справжнє видовище, адже в кінці ролика своїх домашніх турбот постала перед шанувальниками напівоголеною у ванній! Новий фотосет Леді Ле не став винятком – навіть в домашній обстановці ведуча розбурхує фантазію підписників в Instagram пікантними знімками. І в цей раз влаштувала фотосесію в ліжку.

Леся зображена в короткому бежевому топі і облягаючих шортах в тон. Комплект вдало підкреслив стрункі форми зірки і її ідеальною плоский животик. Вона розташувалася на ліжку в обнімку з улюбленцем – песиком Рафіком. Леся завбачливо зробила два фото в різних ракурсах, і поцікавилася, яке з них краще?

Всього за пару годин постільний фотосет ведучої набрав понад 3 500 коментарів і близько 98 тис. "лайків". Шанувальники насилу змогли визначитися з вибором. Але зійшлися на думці, що Леді Ле виглядає чудово.

Зваблива Леся Нікітюк в короткому топі засвітила плоский животик на постільному фото

Зваблива Леся Нікітюк в короткому топі засвітила плоский животик на постільному фото

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Молода садівниця: Леся Нікітюк в пікантному вбранні засвітила округлі форми

  • Красуня
  • Леся, ви просто бомба
  • Ти дуже гарна
  • Обидві вогонь
  • На 2 Рафік як король, а ви на двох гарні
  • Сексуальна
  • Обидві класні фотки. Ну, напевно, цифра два, якщо вам потрібно буде вибір. Ви прекрасні
  • Обидві хороші

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк два рази зустрілася в прям ефірі зі своїм кумиром Джаредом Лето. Музикант впізнав українську ведучу і трохи поговорив з нею під час онлайн-трансляції.

Ще та господиня: довгонога Леся Нікітюк похвалилася списком перероблених на карантині справ "Дурник прилетить скоро": Леся Нікітюк показала, як причепуритися для Джареда Лето
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся