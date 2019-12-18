В топіку і піджаку: Джамала у відвертому образі заінтригувала майбутнім дуетом

Відома українська співачка Джамала часто захоплює своїх шанувальників яскравими і ефектними сценічними костюмами, які при цьому не є надто відвертими. Нещодавно артистка розповіла, як вибирає собі образ для виступів - для неї дуже важливо, щоб в наряді було комфортно і зручно рухатися, тому вона нерідко віддає перевагу брючним костюмам.

Черговий лук в такому стилі Джамала продемонструвала на нових кадрах в своєму Instagram. Співачка позувала у відвертому вбранні у чоловічому стилі - широких штанях оверсайз кавового відтінку і світлому піджаку в клітку, під який одягла лише білий топік, дозволяючи помилуватися своїм пружним пресом.

Доповнили ефектний аутфит білі кросівки на платформі і кепка на голові зірки.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У підписі до публікації Джамала не на жарт заінтригувала фанатів, анонсувавши на 20 грудня вихід нової пісні та кліпу, причому в дуеті!

"У моєму житті немає раптових зустрічей, тем або пісень. Все це вогонь, пушка, destiny. Вдячна всім, хто любить! Пробачаю всім, хто – ні. #забирай 20.12.2019 - прем'єра довгоочікуваного дуета та відеокліпу!" - написала виконавиця.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Схвильовані фолловери співачки поспішили заявити, що дуже чекають на прем'єру і гадають, з ким же буде дует. Деякі припустили, що це реп-виконавиця Alyona Alyona.

Ви дуже гарна жінка та мама

Цікаво з ким на цей раз, сподіваємося що з кимось класним і з України

З ким же дме?

Чекаємо з нетерпінням) Привіт довгі нічки

Ооооооо, чекаємо нереально

Кайф

Ви-чарівна,талановита,яскрава. Люблю і пишаюсь Вами

Вже чекаю

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала спантеличила фанів нелегким "стильним завданням" - співачка поцікавилася думкою прихильників з приводу свого стилю.