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В топіку і піджаку: Джамала у відвертому образі заінтригувала майбутнім дуетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.12.2019 - 13:42
В топіку і піджаку: Джамала у відвертому образі заінтригувала майбутнім дуетом
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка анонсувала цікаву прем'єру 20 грудня

Відома українська співачка Джамала часто захоплює своїх шанувальників яскравими і ефектними сценічними костюмами, які при цьому не є надто відвертими. Нещодавно артистка розповіла, як вибирає собі образ для виступів - для неї дуже важливо, щоб в наряді було комфортно і зручно рухатися, тому вона нерідко віддає перевагу брючним костюмам.

Черговий лук в такому стилі Джамала продемонструвала на нових кадрах в своєму Instagram. Співачка позувала у відвертому вбранні у чоловічому стилі - широких штанях оверсайз кавового відтінку і світлому піджаку в клітку, під який одягла лише білий топік, дозволяючи помилуватися своїм пружним пресом.

Доповнили ефектний аутфит білі кросівки на платформі і кепка на голові зірки.

В топіку і піджаку: Джамала у відвертому образі заінтригувала майбутнім дуетом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У підписі до публікації Джамала не на жарт заінтригувала фанатів, анонсувавши на 20 грудня вихід нової пісні та кліпу, причому в дуеті!

"У моєму житті немає раптових зустрічей, тем або пісень. Все це вогонь, пушка, destiny. Вдячна всім, хто любить! Пробачаю всім, хто – ні. #забирай 20.12.2019 - прем'єра довгоочікуваного дуета та відеокліпу!" - написала виконавиця.

В топіку і піджаку: Джамала у відвертому образі заінтригувала майбутнім дуетомВ топіку і піджаку: Джамала у відвертому образі заінтригувала майбутнім дуетом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Схвильовані фолловери співачки поспішили заявити, що дуже чекають на прем'єру і гадають, з ким же буде дует. Деякі припустили, що це реп-виконавиця Alyona Alyona.

  • Ви дуже гарна жінка та мама
  • Цікаво з ким на цей раз, сподіваємося що з кимось класним і з України
  • З ким же дме?
  • Чекаємо з нетерпінням) Привіт довгі нічки
  • Ооооооо, чекаємо нереально
  • Кайф
  • Ви-чарівна,талановита,яскрава. Люблю і пишаюсь Вами
  • Вже чекаю

В топіку і піджаку: Джамала у відвертому образі заінтригувала майбутнім дуетом

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала спантеличила фанів нелегким "стильним завданням" - співачка поцікавилася думкою прихильників з приводу свого стилю.

Допоможіть визначитися: Джамала спантеличила фанів нелегким "стильною завданням" Не можу в цьому співати: Джамала розговорилася про зоряні забаганки
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