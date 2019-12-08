"Тільки для дівчат": Леся Нікітюк несподівано опинилася у Китаї

Зірка показала, як відпочиває у Східній Азії
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк несподівано вирішила відвідати Китай.
Відповідні кадри вона опублікувала на свою сторінку в Instagram. На них можна побачити 32-річну Нікітюк в оточенні місцевих екзотичних страв.
"Привіт, Китай! Корисний сніданок по-китайськи! Тільки для дівчат:
- Суп з чорного ворона та його гнізда.
- Голова селезня і його яйце!
- Пельмені з коров'ячим вим'ям.
Дуже поживно і лаконічно!" - написала у мережі Леся. Також вона проілюструвала ці страви.
Шанувальники зірки висловили своє ставлення щодо цих страв:
(Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)
(Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)
(Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)
Зазначимо, що Леся Нікітюк має великий досвід подорожей. Під час того, як зірка була ведучою шоу "Орел і Решка", вона об'їздила буквально весь світ.
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вразила радикальною зміною іміджу.