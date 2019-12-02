Жива Барбі: Леся Нікітюк в зухвалому міні звабила ляльковим образом

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча запропонувала шанувальникам оцінити ефектний лук

Леся Нікітюк давно не радувала шанувальників новими фото в Instagram. За цей час ведуча встигла поностальгувати за теплою та сонячною погодою, опублікувавши гаряче фото в одних плавках, а також погостювати в рідному Хмельницькому. По поверненню в Київ теледіва знову приступила до зйомок, а це значить, що тепер вона буде на регулярній основі забезпечувати шанувальників новими фото у ефектних образах. До речі, більшість з луків є екземплярами з рубрики Леді Ле "сама шила". Леся зізнається, що такі вбрання вона робить не сама, а з допомогою друга і стиліста Юрія, а також майстринь з творчої майстерні. На цей раз вона порадувала армію фанів образом миловидної Барбі.

Леся позує на шкіряному дивані в короткій рожевій сукні-міні з корсетним ліфом і відкритими плечима. В зоні декольте – об'ємний рюш. На ніжках – класичні туфлі на шпильці. Макіяж Леді Ле був зроблений з акцентом на виразні очі, а в якості зачіски – зкокетливая "мальвинка".

"Оцініть сукню від 1-10", - запропонувала ведуча підписникам.

Коментатори охоче кинулися виконувати прохання теледіви. Більшість з них поставила їй вищий бал.

Яка ви красуня! Просто вогонь

10 виглядаєте в ньому як лялька

Ти як барбі

Лесичка, ви нескінченно красиві!

Сукня – клас, а ти ще краща

Леся, Ви красуня

Лялечка Барбі

Ох ці ноги!

Вай, яка файна

Прям дівчинка дівчинка!

Супер, звісно,що 10,я б оцінила навіть 100

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала "стилный батл" зі своїми колегами і подругами.