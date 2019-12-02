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Жива Барбі: Леся Нікітюк в зухвалому міні звабила ляльковим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.12.2019 - 17:33
Жива Барбі: Леся Нікітюк в зухвалому міні звабила ляльковим образом
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча запропонувала шанувальникам оцінити ефектний лук

Леся Нікітюк давно не радувала шанувальників новими фото в Instagram. За цей час ведуча встигла поностальгувати за теплою та сонячною погодою, опублікувавши гаряче фото в одних плавках, а також погостювати в рідному Хмельницькому. По поверненню в Київ теледіва знову приступила до зйомок, а це значить, що тепер вона буде на регулярній основі забезпечувати шанувальників новими фото у ефектних образах. До речі, більшість з луків є екземплярами з рубрики Леді Ле "сама шила". Леся зізнається, що такі вбрання вона робить не сама, а з допомогою друга і стиліста Юрія, а також майстринь з творчої майстерні. На цей раз вона порадувала армію фанів образом миловидної Барбі.

Леся позує на шкіряному дивані в короткій рожевій сукні-міні з корсетним ліфом і відкритими плечима. В зоні декольте – об'ємний рюш. На ніжках – класичні туфлі на шпильці. Макіяж Леді Ле був зроблений з акцентом на виразні очі, а в якості зачіски – зкокетливая "мальвинка".

"Оцініть сукню від 1-10", - запропонувала ведуча підписникам.

Коментатори охоче кинулися виконувати прохання теледіви. Більшість з них поставила їй вищий бал.

  • Яка ви красуня! Просто вогонь
  • 10 виглядаєте в ньому як лялька
  • Ти як барбі
  • Лесичка, ви нескінченно красиві!
  • Сукня – клас, а ти ще краща
  • Леся, Ви красуня
  • Лялечка Барбі
  • Ох ці ноги!
  • Вай, яка файна
  • Прям дівчинка дівчинка!
  • Супер, звісно,що 10,я б оцінила навіть 100

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала "стилный батл" зі своїми колегами і подругами.

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Новини України Леся Нікітюк
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